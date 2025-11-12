miércoles 12  de  noviembre 2025
CUMBRE

Lideres de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA

El primer panel del X Diálogo Presidencial en el reunió a la expresidenta Laura Chinchilla y a las activistas Rosa María Payá y Bertha Valle; Ferrer fue invitado a hablar en el evento

IVÁN PEDRADA - DLA
IVAN PEDRAZA- DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La décima edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami inició con un panel liderado por la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla y las voces de reconocidos activistas por los derechos humanos en la región.

Chinchilla destacó la integridad femenina en la vigilancia del voto y calificó a las mujeres como la primera línea de defensa ante las dictaduras, pues, a su juicio, “ellas levantan sin miedo las banderas de la libertad en los contextos más hostiles del hemisferio”.

Transición dinástica y represión transnacional

Durante su intervención, la activista nicaragüense Bertha Valle alertó sobre la urgencia de la unión entre quienes trabajan por la democracia.

Valle denunció que Daniel Ortega y su esposa preparan una transición dinástica bajo un control absoluto que elimina cualquier posibilidad de diálogo interno.

La opositora subrayó la grave situación de los presos políticos tras las protestas de 2018, con más de 75 detenidas en la actualidad, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor.

Valle también señaló la existencia de una represión transnacional que alcanza incluso a países vecinos como Costa Rica, “hasta donde llega el brazo de la dictadura”.

Ante este panorama, la activista hizo un llamado a no olvidar a Nicaragua y a utilizar los mecanismos disponibles en la comunidad internacional para llevar a la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen y reafirmó que los nicaragüenses están listos para recuperar su democracia.

Cabeza del pulpo totalitario

Rosa María Payá, activista cubana, ofreció un diagnóstico crudo sobre la realidad de su país y su influencia negativa en la región.

Payá describió al régimen de La Habana como la "cabeza del pulpo totalitario" que desestabiliza al continente y exigió terminar con la dictadura castrista para frenar el avance antidemocrático.

La activista relató el desastre humanitario que vive la isla, donde ciudades enteras carecen de agua y virus tropicales cobran vidas ante la inacción estatal.

La opositora resaltó la tragedia demográfica que implica la pérdida de 1,5 millones de habitantes en los últimos cuatro años debido al éxodo masivo.

Sin embargo, enfatizó que las protestas persisten a diario y que la única solución real a la crisis es la salida del poder de la cúpula castrista.

Payá comparó a la dictadura cubana con el Muro de Berlín de las Américas y aseguró que la movilización del pueblo, junto con la presión internacional efectiva, derribará ese muro tal como ocurrió en Europa.

Infierno de las prisiones políticas

En un momento emotivo del evento, la expresidenta Chinchilla cedió la palabra a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU desterrado recientemente de Cuba.

Ferrer ofreció un testimonio desgarrador al comparar la condición del preso político cubano con la de un judío perseguido por la Alemania nazi.

El opositor denunció la muerte de seis prisioneros desde las protestas del 11 de julio y describió las cárceles como un infierno donde imperan el hacinamiento, el hambre y las enfermedades.

Ferrer advirtió que el sufrimiento terminará solo cuando exista una presión conjunta para acabar con la "matriz del mal" en el continente.

Además, recordó cómo desde Cuba salieron individuos para contribuir a la instauración de regímenes autoritarios en Venezuela y Nicaragua.

A pesar del dolor, el líder opositor se mostró optimista sobre el fin cercano de estas dictaduras y auguró tiempos mejores para la región si se mantiene la firmeza en la lucha.

