lunes 13  de  julio 2026
EMERGENCIA

Cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela asciende a casi 4.500

Más de 19.500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los terremotos del 24 de junio golpearon a Caracas y devastaron La Guaira

Un hombre se encuentra junto a una bandera venezolana mientras una retroexcavadora retira escombros en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.

Un hombre se encuentra junto a una bandera venezolana mientras una retroexcavadora retira escombros en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.

RAUL ARBOLEDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Los dos terremotos en Venezuela han dejado hasta este domingo cerca de 4.500 fallecidos, mientras gran parte de la población damnificada vive en campamentos, según cifras oficiales.

De acuerdo con el balance difundido por el gobierno interino Venezuela en redes sociales, al menos 4.490 personas fallecieron, mientras se mantiene la cifra de heridos en 16.740.

Lee además
Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.
POLÍTICA

Edmundo González pide transparencia en la distribución de ayuda tras los dos terremotos en Venezuela
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.
RECHAZO

Familiares de víctimas increpan a hijo de Nicolás Maduro tras el colapso de viviendas por los terremotos en Venezuela

Según el reporte oficial del domingo más de 19.500 personas tuvieron que irse a campamentos provisionales desde que los dos potentes sismos del 24 de junio golpearon a Caracas y devastaron al vecino estado de La Guaira.

Rescatistas venezolanos y extranjeros continúan tratando de sacar cuerpos que aún permanecen enterrados entre los escombros. Según el gobierno, más 850 edificios quedaron afectados y 190 colapsaron totalmente.

Una gran cantidad de familias que perdieron sus hogares se refugian con amigos o familiares y más de 19.500 se encuentran hacinadas en campamentos en los parques, estadios o plazas instalados en La Guaira y en Caracas.

Ayuda internacional

La ayuda internacional continúa llegando a Venezuela. Este domingo arribó un cargamento de Rusia con alimentos y enseres para los damnificados, informó el canciller Yvan Gil, en su cuenta de Telegram, mientras que la embajada de Estados Unidos reportó que ha entregado 100.000 kits de asistencia en las comunidades afectadas.

Médicos de varios países trabajan en hospitales de campaña para tratar de evitar una crisis sanitaria en los campamentos provisionales donde ahora la gente vive de forma bastante precaria.

Hospitales de campaña de México, Estados Unidos, Brasil y España enfrentan ahora el desafío de contener enfermedades respiratorias, gastrointestinales y psicológicas provocadas por la tragedia.

Darwin López, de 54 años, es uno de los casi 19.000 venezolanos que se quedaron sin nada y ahora viven hacinados en carpas levantadas en estadios, parques, plazas y hasta en las aceras en La Guaira.

Los primeros tres días después de los sismos, López se dedicó a rescatar a su esposa de 44 años y su pequeño de tres años de debajo de los escombros del edificio donde vivían.

El viernes tuvo que llevar a un hospital móvil estadounidense a otro de sus hijos, de 35 años.

"Tiene un dolor fuerte a nivel de estómago y lo llevé al hospital de Pariata (en La Guaira), pero está colapsado. Entonces nos dieron esta alternativa", dijo López a la AFP, mientras esperaba afuera del hospital Samaritan's Purse instalado en grandes carpas de campaña blancas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Familiares de presos políticos denuncian malos tratos tras los terremotos en Venezuela

Cruz Roja Venezolana contrata a empresa Ernst & Young para transparencia de recursos destinados a ayuda humanitaria

Ascienden a 4.118 los fallecidos por terremotos, según gobierno interino de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

El irlandés Conor McGregor reacciona luego de sufrir una lesión en una de sus piernas durante un combate ante el hawaiano Max Holloway en UFC 329, el 11 de julio de 2026.
DEPORTES

Conor McGregor pierde en su regreso a la UFC en un desenlace decepcionante

El atacante Lionel Messi, de Argentina, cobra un tiro de esquina en un partido del Mundial ante Suiza, el 11 de julio de 2026.
FÚTBOL

Lionel Messi reconoce que "el partido contra Inglaterra es especial"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 
MAYOR VIGILANCIA

Florida endurece control sobre empresas que negocian con Cuba

Te puede interesar

Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

Por Daniel Castropé
El italiano Jannik Sinner celebra luego de ganar su segundo título en Wimbledon, el 12 de julio de 2026.
TENIS

Sinner remonta ante Zverev y consigue su segundo título seguido en Wimbledon

Un hombre se encuentra junto a una bandera venezolana mientras una retroexcavadora retira escombros en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.
EMERGENCIA

Cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela asciende a casi 4.500

El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 
MAYOR VIGILANCIA

Florida endurece control sobre empresas que negocian con Cuba