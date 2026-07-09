jueves 9  de  julio 2026
SEGURIDAD

FBI alerta por ola de robos a través de aplicaciones de citas en el sur de Florida

El FBI advirtió sobre un aumento de asaltos relacionados con aplicaciones de citas. Los delincuentes atraen a las personas a encuentros privados para despojarlas de dinero y pertenencias

Imagen referencial de agentes del FBI en una operación.

Imagen referencial de agentes del FBI en una operación.

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) alertó este jueves sobre un aumento de robos vinculados al uso de aplicaciones de citas en el sur de Florida, una modalidad que ha derivado en asaltos violentos contra personas que aceptan reunirse con supuestos intereses románticos.

Según la oficina del FBI en Miami, los responsables contactan a sus objetivos a través de estas plataformas y acuerdan una cita presencial. Una vez reunidos, los despojan de dinero y otras pertenencias y, en algunos casos, los amenazan con armas de fuego para obligarlos a retirar efectivo de cajeros automáticos.

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La agencia federal explicó que, aunque las estafas en este tipo de servicios no son nuevas, este esquema representa un riesgo mayor por el nivel de violencia con el que suelen actuar sus autores.

“Un delincuente que se hace pasar por un interés romántico legítimo puede aprovecharse de una posible víctima que busca una relación sentimental”, afirmó Adam Berry, agente especial a cargo interino del FBI en Miami. “Instamos a las personas que utilizan aplicaciones de citas a protegerse. Asegúrense de tomar precauciones para evitar caer en una situación peligrosa”.

Recomendaciones para reducir el riesgo

Aunque el FBI reconoce que no existe una fórmula infalible para evitar este tipo de delitos, recomienda adoptar medidas preventivas como:

  • No revelar información sobre el patrimonio o la situación financiera.
  • Programar las primeras reuniones en lugares públicos y permanecer atentos al entorno.
  • No compartir información personal identificable con desconocidos.
  • Desconfiar de perfiles que no puedan verificarse dentro de la plataforma.

La agencia también pidió a cualquier persona afectada por este esquema delictivo que denuncie el hecho de inmediato ante las autoridades para contribuir a la investigación y ayudar a prevenir nuevos casos.

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