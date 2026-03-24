María Corina Machado participa en concentración con venezolanos en Texas

HOUSTON .- La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , participó este 24 de marzo en una concentración en la ciudad de Houston, en el marco de su presencia en la conferencia energética internacional CERAWeek, uno de los foros más influyentes del sector energético mundial que reúne a líderes políticos, empresarios y expertos de la industria.

El encuentro congregó a miembros de la diáspora venezolana y simpatizantes de la líder opositora en las inmediaciones del City Hall de la ciudad texana, donde Machado ofreció un breve mensaje centrado en el proceso de transición política que, según sostiene, atraviesa Venezuela .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ConVzlaComando/status/2036597606499942691&partner=&hide_thread=false EN VIVO | María Corina Machado (@MariaCorinaYA) desde Houston, junto a los venezolanos de la ciudad.



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La transición

Durante su intervención, la dirigente relató que en los últimos días ha sido consultada repetidamente sobre cómo será el proceso de cambio político en el país sudamericano y si se parecerá a las transiciones democráticas registradas en otras naciones.

“Hoy, como tantas veces en estos días, me pregunta la gente: ¿la transición en Venezuela va a ser como fue en cualquier país, como en España, como en Chile o en Sudáfrica?”, expresó Machado ante los asistentes.

La líder opositora respondió a esas comparaciones asegurando que el proceso venezolano tendrá características propias. “¿Saben cómo va a ser la transición en Venezuela? A la venezolana”, afirmó, mientras mostraba un obsequio recibido durante el acto.

El evento formó parte de las actividades paralelas que la dirigente ha sostenido durante su participación en CERAWeek, conferencia que se celebra entre el 23 y el 27 de marzo en Houston y que es considerada uno de los principales espacios de debate sobre energía, geopolítica y tecnología a nivel global.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales