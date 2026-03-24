María Corina Machado en CERAWeek: "Venezuela se convertirá en una potencia global"

María Corina Machado afirmó, durante la Conferencia de Energía CERAWeek 2026, que "Venezuela tendrá elecciones libres y el pueblo votará de nuevo por el libre mercado, por el derecho a la propiedad, por un futuro definido por trabajo, prosperidad y oportunidad"

HOUSTON. - La líder opositora venezolana, María Corina Machado, participó la tarde de este martes en la Conferencia de Energía CERAWeek 2026, en Houston, Texas, donde habló sobre las oportunidades en términos de producción de petróleo . Desde allí dijo que "una nueva era" inició en Venezuela y que el país latinoamericano será una potencia.

"Venezuela se convertirá en una potencia global. Los invitamos a ser parte de lo que viene. Nuestro pueblo, nuestra industria y Venezuela están listos", expresó la dirigente al exponer su visión de un plan petrolero efectivo.

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En su intervención, la también Premio Nobel de la Paz dijo que durante décadas el potencial petrolero de Venezuela estaba encerrado "debido a una ideología y a la corrupción". Machado aseveró que tras la captura del exdictador Nicolás Maduro, por fuerzas de Estados Unidos en enero pasado, ese tiempo está terminando, "una nueva era ha comenzado con una ventaja completamente diferente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/voceriavzla/status/2036580561951854868&partner=&hide_thread=false “Una nueva era ha comenzado para Venezuela”.



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Agregó que hoy Venezuela produce, aproximadamente, 1 millón barriles de petróleo al día, "menos de un tercio de lo que solía producir hace 25 años y una fracción de lo que vamos a lograr de nuevo. Con una verdadera inversión, Venezuela puede realmente llegar bien a producir 5 millones de barriles al día y alcanzar ese potencial ciertamente requiere mucho de recursos que estimamos deberían ser por encima de 150.000 millones de dólares en los próximos 10 años".

La dirigente explicó que se trata de un ciclo largo a gran escala y de un compromiso que atender cuando las condiciones reales estén disponibles. También sostuvo que "por primera vez vamos a tener reglas claras, a largo plazo, y garantías para que las condiciones se mantengan".

Defendió un modelo basado en la reducción de la intervención estatal, la transparencia absoluta en la gestión de recursos y un esquema de regalías del 20% para las empresas petroleras que operen en Venezuela. "El rol del Estado debe salir del camino y pavimentar la vía para las condiciones correctas", puntualizó.

Machado argumentó que su plan busca crear las condiciones adecuadas de seguridad jurídica para los inversionistas, mediante mecanismos de arbitraje internacional y marcos legales que garanticen estabilidad.

Asimismo, la política afirmó que "Venezuela tendrá elecciones libres y el pueblo votará de nuevo por el libre mercado, por el derecho a la propiedad, por un futuro definido por trabajo, prosperidad y oportunidad".

“Con el pueblo venezolano y el apoyo de Estados Unidos y de todas las partes interesadas, Venezuela será una fuerza motriz para todo el mercado energético global”, agregó.

Esfuerzos de Trump

María Corina Machado refirió que luego de la captura de Maduro se han dado pasos importantes en el sector de petróleo y gas de Venezuela.

"Estamos agradecidos por estos primeros esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Reconocemos la importancia en la apertura este nuevo capítulo para nuestro país que viene después, aunque debe ir más lejos", dijo.

"Queremos ofrecer confianza a largo plazo a los inversores, trabajando con expertos en petróleo y gas, venezolanos que van a liderar todas las industrias energéticas", insistió.

FUENTE: Con información de Comando con Venezuela /Vocería Oficial de Venezuela / Monitoreamos /Alberto News