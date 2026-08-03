martes 4  de  agosto 2026
SALUD

Dengue vuelve a circular en Florida: confirman tres contagios locales

Dos infecciones se detectaron en Hillsborough y otra en Miami-Dade, donde reforzaron la vigilancia y el control de mosquitos

Dos de las infecciones fueron identificadas en el condado Hillsborough y otra en Miami-Dade

Dos de las infecciones fueron identificadas en el condado Hillsborough y otra en Miami-Dade

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Florida confirmó sus primeros tres casos de dengue adquiridos localmente en 2026, una señal de que mosquitos infectados transmitieron el virus dentro del estado y no durante viajes a países donde la enfermedad circula habitualmente.

Dos de las infecciones fueron identificadas en el condado Hillsborough. La segunda llevó a las autoridades sanitarias a emitir el 31 de julio una alerta por enfermedades transmitidas por mosquitos y a intensificar las labores de vigilancia, prevención y fumigación.

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El tercer diagnóstico corresponde a Miami-Dade. El Departamento de Salud de Florida en el condado emitió este lunes 3 de agosto una advertencia similar y anunció que trabaja con la División de Control de Mosquitos para reducir el riesgo de nuevas transmisiones.

Se trata de los primeros contagios locales reportados este año en la parte continental de Estados Unidos. Esta clasificación indica que las personas afectadas no habían viajado recientemente a zonas endémicas y, por tanto, estuvieron expuestas a mosquitos portadores del virus en Florida.

Los registros estatales contabilizaban hasta finales de julio otros 49 casos relacionados con viajes internacionales. Cuba aparece como el principal lugar de exposición, con 21, seguida por Colombia y Nicaragua, con cinco cada una.

Miami-Dade concentra 21 de los diagnósticos importados registrados entre residentes de Florida, mientras que Broward suma seis y Hillsborough cuatro. Estas cifras son independientes de las tres infecciones adquiridas dentro del estado.

El dengue se transmite principalmente mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti. No se propaga por el contacto cotidiano entre personas y puede provocar fiebre, dolor intenso en músculos y articulaciones, malestar general y, en ocasiones, erupciones en la piel. Los síntomas suelen aparecer dentro de los 14 días posteriores a la picadura.

Las autoridades recomendaron eliminar el agua acumulada en cubos, macetas, juguetes, recipientes, lonas y otros objetos al aire libre. También aconsejaron utilizar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental, vestir prendas que cubran brazos y piernas y mantener en buen estado las mallas de puertas y ventanas.

Las personas que presenten síntomas en Miami-Dade pueden comunicarse con el Departamento de Salud del condado al 305-324-2400. En Hillsborough, el número habilitado es el 813-307-8010.

Los datos nacionales todavía pueden experimentar variaciones debido al tiempo que transcurre entre la identificación de una infección y su incorporación a los registros federales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que sus estadísticas son preliminares y que los departamentos estatales pueden disponer de información más reciente.

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