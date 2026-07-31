viernes 31  de  julio 2026
SONDEO

Jay Collins gana terreno, pero Donalds lidera primaria republicana de Florida

El vicegobernador avanza en la contienda republicana y atrae a más indecisos, aunque Byron Donalds conserva una ventaja de 16 puntos, según encuesta

Jay Collins y Byron Donalds compiten en las primarias republicanas de Florida por el cargo de gobernador.&nbsp;&nbsp;

Jay Collins y Byron Donalds compiten en las primarias republicanas de Florida por el cargo de gobernador.  

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— El vicegobernador Jay Collins ganó apoyo durante julio y supera a Byron Donalds entre los republicanos aún indecisos, aunque el congresista respaldado por el presidente Donald Trump continúa liderando con amplitud la primaria republicana para gobernador de Florida del próximo 18 de agosto.

Según la encuesta estatal preparada por el encuestador David Wolfson, Donalds obtiene 46% de la intención de voto, mientras Collins alcanza 30%. La diferencia entre ambos es de 16 puntos porcentuales.

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Collins mejora durante julio y avanza entre los indecisos

El estudio asegura que Collins ha registrado avances constantes durante julio, mientras el respaldo a Donalds se ha mantenido prácticamente estancado.

La principal señal favorable para Collins aparece entre los electores que todavía no han decidido su voto. Cerca de 40% de ese grupo se inclina por él, frente a 30% que favorece a Donalds.

De acuerdo con el análisis, esa ventaja de diez puntos entre los votantes persuadibles ofrece a Collins una posibilidad de continuar creciendo durante las semanas finales de la campaña.

Donalds mantiene una ventaja amplia en la primaria

Pese al avance atribuido a Collins, Donalds sigue dominando la contienda. El congresista, respaldado por el presidente Trump, supera por 16 puntos al vicegobernador nombrado por Ron DeSantis.

Collins que fue escogido por DeSantis como vicegobernador de Florida en agosto de 2025, se presenta como continuador de las políticas de la actual administración estatal.

El resto de los candidatos aparece considerablemente rezagado. James Fishback obtiene 9.8%; Paul Renner, 5.9%; Bobby Williams, 5%; Rachel Rodriguez, 1%; Arthur J. McCaffrey, 0.9%; Jim Holcomb, 0.7%, y Daniel Nokovich, 0.7%.

Donald y Collins concentran, en conjunto, 76% de las preferencias expresadas en la boleta simulada. El memorando interpreta ese resultado como una consolidación de la primaria alrededor de los dos principales aspirantes.

Cómo se realizó la encuesta republicana de Florida

La medición fue realizada los días 28 y 29 de julio de 2026 entre 988 probables votantes de la primaria republicana en todo el estado.

Los participantes respondieron mediante la metodología MMS Text-to-Web, que consiste en enviar un mensaje de texto con acceso a un cuestionario por internet.

Según la ficha técnica, la encuesta tiene un nivel de confianza de 95% y un margen de error aproximado de más o menos tres puntos porcentuales.

Los resultados fueron ajustados posteriormente para reflejar la composición del electorado según género, edad, religión, raza o grupo étnico y mercado de medios de comunicación.

Wolfson es un encuestador nacional y profesor del programa de Análisis Político de la Universidad de Columbia quien ha realizado investigaciones para el Comité Nacional Republicano del Congreso, el Partido Republicano de Florida y distintas campañas políticas.

Conclusion del sondeo

El estudio concluye que la competencia dejó de ser una contienda fragmentada y pasó a concentrarse principalmente entre Donalds y Collins.

Donalds mantiene una posición dominante a menos de tres semanas de las primarias, pero Collins presenta una mayor proporción de apoyo potencial entre los votantes que todavía pueden cambiar de opinión.

Debido al margen de error de tres puntos, la diferencia general de 16 puntos entre ambos candidatos es estadísticamente amplia. No obstante, la disponibilidad de dos tercios de los encuestados para considerar otra opción introduce un elemento de incertidumbre antes de la votación del 18 de agosto.

[email protected]

FUENTE: David Wolfson

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