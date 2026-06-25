Denuncian arresto en Cuba del rapero Matos Klibre tras citación policial

MIAMI.- Andrés Matos Alcántara , conocido artísticamente como Matos Klibre , fue arrestado este jueves en La Habana, según denunció a DIARIO LAS AMÉRICAS el rapero cubano Raudel Collazo, quien sostuvo que la privación de libertad estaría relacionada con el carácter crítico de la obra musical del intérprete.

Considerado una de las voces más contestatarias del rap cubano contemporáneo, Matos Klibre ha desarrollado una trayectoria marcada por canciones de fuerte contenido político. Temas como “Vergüenza Nacional” reflejan sus denuncias contra la represión, la falta de libertades y la realidad que viven los cubanos bajo el régimen, convirtiéndolo en uno de los principales exponentes del hip hop independiente crítico del castrismo.

De acuerdo con Collazo, el cantante fue citado en horas de la mañana a una dependencia de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) bajo el argumento de realizar un trámite rutinario. Sin embargo, al llegar al lugar, le informaron que quedaba bajo arresto.

“A él lo citaron supuestamente por un trámite rutinario y, cuando llegó a la unidad de policía, le dijeron que estaba detenido, lo esposaron y lo montaron en un carro patrulla para llevarlo a otra unidad más grande”, afirmó.

Collazo explicó además, que familiares de Matos Klibre les comunicaron que las autoridades lo acusan de un presunto delito relacionado con las recientes protestas ocurridas en el barrio de Barbosa, municipio Playa donde reside. No obstante, aseguró que el exponente del rap no participó en esos hechos.

“La familia me dice que le dijeron que lo estaban acusando de desorden público, algo relacionado con las protestas que hubo hace poco por el barrio de él. Su familia me dice que para nada tenía que ver con eso. Él vive cerca de ahí, creo que se asomó a mirar y ahora lo están acusando de escándalo público”, señaló.

A juicio del músico, el proceso responde a un intento de criminalizar a una de las voces más críticas del régimen cubano. Asimismo, afirmó conocer ese tipo de procedimientos por experiencias personales vividas en la isla.

“Esto está relacionado porque él es un artista muy contestatario contra el oficialismo. Matos Klibre tiene una obra muy grande dentro de la isla, con canciones condenando a la dictadura. Definitivamente, yo conozco bien esta historia porque estuve en Cuba sujeto bajo esta misma norma y sé bien cómo operan. Están tratando ahora de fabricarle un caso, más allá de que haya existido alguna protesta, por el contenido político de sus canciones contra la dictadura”, aseguró.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades cubanas no habían informado oficialmente sobre la detención de Andrés Matos Alcántara ni sobre los cargos que, según la denuncia de sus familiares y de Raudel Collazo, motivaron su arresto.