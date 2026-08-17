lunes 17  de  agosto 2026
SUCESOS

Autoridades sospechan que la actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis

Las autoridades han descartado que la causa de muerte de la actriz responda a un hecho violento, y sugieren que haya sufrido un paro cardiaco

La actriz Hayden Panettiere en la presentación de la serie ganadora del Globo de Oro Nashville en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, Alemania, el 3 de junio de 2013. &nbsp;

La actriz Hayden Panettiere en la presentación de la serie ganadora del Globo de Oro 'Nashville' en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, Alemania, el 3 de junio de 2013.

 

EFE/EPA/INGA KJER
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Las autoridades han informado que investigan la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años, quien fue hallada inconsciente y posteriormente declarada sin vida, la tarde del domingo 16 de agosto. Se presume que la intérprete sufrió una sobredosis que ocasionó un paro cardiaco.

Según informó un portavoz del Departamento de Policía de Greenville, las autoridades y el personal de emergencias médicas respondieron a una llamada, alrededor de la 1:50 p.m. hora local, que solicitaba auxilio para una mujer que se encontraba inconsciente.

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El portavoz señaló que al llegar al lugar, el cual no fue identificado, se prestó asistencia médica.

“A su llegada, se le prestó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar de los hechos”.

Igualmente, las autoridades han descartado que la causa de muerte de la actriz responda a un hecho violento.

“El caso está siendo investigado por el Departamento de Policía de Greenville en colaboración con la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville. La investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas. Un conocido de la Sra. Panettiere fue quien llamó al 911”, reza el comunicado al que tuvo acceso People.

Los informes preliminares del caso señalan que la actriz pudo haber sufrido una sobredosis.

"Según TMZ, los servicios de emergencia intentaron reanimar a Panettiere mediante 'soporte vital cardíaco avanzado'. Además de la RCP, esto incluyó medicamentos especiales, tubos de respiración y monitorización del ritmo cardíaco. Panettiere fue declarada muerta a las 14:32, ya que las compresiones torácicas practicadas por los paramédicos tampoco lograron reanimarla", reseñó People.

La revista también destacó que en las grabaciones de las llamadas a las que tuvo acceso, se oye a los funcionarios hablar de una presunta sobredosis y un paro cardíaco.

Gloria y caída

Panettiere comenzó su ascenso a la fama en 1994, cuando participó en la novela de ABC One Life to Live.

Posteriormente, protagonizó varias series y películas como actriz infantil, entre esas Raising Helen (Educando a Helen) y Ice Princess (Sueños sobre hielo). Pero fue en la serie Héroes donde ganó mayor reconocimiento.

Entre 2011 a 2018, Panettiere coprotagonizó Scream 4 (2011) y las seis temporadas de la serie dramática musical de ABC, Nashville. En 2023, retomó su papel Scream 6 (2023).

Sin embargo, a inicios de años lanzó sus memorias This Is Me: A Reckoning, donde habló abiertamente de sus luchas personales tras el nacimiento de su hija Kaya, de 11 años, fruto de su matrimonio con su exprometido Wladimir Klitschko.

En ellas, la intérprete explicó que tras el nacimiento de la pequeña enfrentó depresión postparto y problemas de adicciones. Dichas circunstancias la obligaron a renunciar a la custodia de la pequeña.

Posteriormente, inició un romance en el que fue víctima de maltrato físico y psicológico.

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