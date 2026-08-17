Hialeah acuerda aumento salarial histórico del 20% para sus policías

El sargento Rolando Ríos, presidente del sindicato de policías de Hialeah, agradece el aumento salarial.

George Fuente, jefe del Departamento de Policía de Hialeah, afirma que el aumento busca retener a los agentes y ser competitivos.

MIAMI.- La ciudad de Hialeah anunció este lunes 17 de agosto un aumento salarial histórico del 20% para sus policías, una demanda que durante años estuvo entre las principales aspiraciones de los agentes y que busca frenar la salida de oficiales hacia departamentos mejor pagados del sur de Florida.

El incremento será escalonado y forma parte de un acuerdo alcanzado entre la administración del alcalde Bryan Calvo y la Fraternal Order of Police (FOP), sindicato que representa a los agentes. El pacto deberá ser presentado ante el Concejo de Hialeah el próximo 25 de agosto.

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Según explicó el sargento Rolando Ríos, presidente del sindicato de policías de Hialeah, los agentes recibirán 8% de aumento en noviembre de 2026, otro 6% en noviembre de 2027 y 6% adicional en noviembre de 2028.

Estos incrementos son independientes de los aumentos de hasta 5% que pueden recibir algunos oficiales por veteranía, precisó el dirigente sindical.

Por qué Hialeah aumenta 20% el salario de sus policías

Calvo presentó el acuerdo como un cambio en la política salarial de una ciudad cuyo Departamento de Policía había quedado durante años rezagado frente a otras agencias de Miami-Dade y el sur de Florida.

“Lo que estamos anunciando hoy es que la Ciudad ha entrado en un acuerdo con la Unión de Policías FOP para tener el incremento de paga más grande en la historia de Hialeah”, afirmó el alcalde.

“Por muchos años se decía que los oficiales de Hialeah simplemente entraban a este Departamento para entrenar y después se nos iban a otros departamentos”, agregó.

Según Calvo, la nueva escala en los ingresos permitirá “virar completamente” esa situación y convertir al Departamento de Policía de Hialeah en una agencia competitiva para atraer y conservar agentes.

El alcalde destacó además que el acuerdo fue respaldado de manera unánime durante las negociaciones entre la Ciudad y el sindicato.

El sargento Rolando Ríos, presidente del sindicato de policías de Hialeah, agradece el aumento salarial. CESAR MENENDEZ DLA

Qué cambió con la nueva administración de Hialeah

El jefe de la Policía de Hialeah, George Fuente, atribuyó el acuerdo a la disposición de la nueva administración para atender una reclamación que durante años no había podido resolverse.

“Las negociaciones fueron simples. El sindicato le dio la oferta a la administración y el alcalde regresó dándole lo que estaban pidiendo”, explicó Fuente en entrevista después de la conferencia de prensa.

“¿Y por qué? Porque se sabe que hacían falta incrementos significativos”, sostuvo.

Ríos coincidió en que esta negociación fue diferente. Tras 26 años como policía de Hialeah, aseguró que es la primera vez que participa en un proceso en el cual el sindicato obtiene un incremento de esta magnitud sin tener que entregar otras prestaciones a cambio.

“No nos dieron todo, pero nos dieron bastante de lo que nosotros tenemos”, señaló Ríos al referirse a la respuesta de la administración de Calvo. Cuando se complete este aumento, un agente de policía de Hialeah comenzará ganando unos 70 mil dólares al años.

George Fuente, jefe del Departamento de Policía de Hialeah, afirma que el aumento busca retener a los agentes y ser competitivos. CESAR MENENDEZ DLA

Evitar que sus policías se marchen a otras ciudades

Más allá de elevar los ingresos de los agentes, el objetivo central es retener policías experimentados y proteger el dinero que Hialeah invierte en reclutarlos y formarlos.

Fuente explicó que la Ciudad sufría un ciclo costoso. Contrataba a nuevos agentes, pagaba su proceso de selección y academia, los entrenaba con policías experimentados y, después de uno o dos años, muchos se marchaban a agencias con mejores salarios.

“¿Por qué no darle ya un salario competitivo a nuestros oficiales para que no se vayan, para que mantengan esa experiencia aquí en este Departamento?”, planteó el jefe policial.

Fuente aseguró que en los últimos cuatro años contrató a más de 100 nuevos oficiales y que muchos posteriormente abandonaron Hialeah debido al salario.

“Yo les entrevisto cuando deciden irse y siempre la queja es de salario. Nunca ha sido la cultura del departamento, nunca ha sido por falta de disciplina en departamento”, afirmó.

Ríos ofreció una cifra todavía más reveladora sobre el problema. En los últimos tres o cuatro años, el Departamento perdió 141 agentes, mientras que durante décadas han sido cientos los que se marcharon hacia otras agencias.

“Ahora somos competitivos”, afirmó el dirigente sindical. El objetivo, explicó, es que Hialeah tenga que reemplazar principalmente a quienes se jubilan y no continuar perdiendo policías que se marchan a Miami, Miami Beach, Broward u otros departamentos en busca de mejores salarios.

Policías de Hialeah un 40% por debajo de otras agencias

El sindicato utilizó comparaciones salariales con otros departamentos para sustentar su propuesta ante la administración de Calvo.

Según Ríos, al comparar el salario máximo que podía alcanzar un policía de Hialeah, la ciudad estaba más de 20% por debajo de la mayoría de las agencias analizadas, mientras que algunos departamentos llegaban a pagar alrededor de 40% más.

Para el dirigente sindical, un incremento pequeño no habría resuelto el problema porque otras agencias también continuarían aumentando sus salarios.

“Si no era algo significativo, algo bastante bueno, siempre íbamos a estar atrás de los otros departamentos policiales”, explicó.

Cinco nuevos policías y 12 motocicletas Harley-Davidson

El acuerdo salarial forma parte de una inversión más amplia de Hialeah en seguridad pública.

Calvo anunció la incorporación de cinco nuevas plazas de policías durante este año, con el propósito de reforzar áreas como investigaciones de delitos económicos y las unidades encargadas del tránsito.

La Ciudad también invertirá en 12 motocicletas Harley-Davidson para ampliar la capacidad de la unidad motorizada, que actualmente cuenta con siete oficiales motorizados.

“Escuchamos las quejas sobre los conductores que van demasiado rápido, especialmente en los vecindarios residenciales, y queremos enfrentar eso directamente”, explicó Calvo.

Fuente adelantó además la creación de una unidad especializada en conducción agresiva, integrada por varios oficiales y un sargento.

El jefe policial indicó que el aumento de personal permitirá una mayor presencia en las calles y atender problemas cotidianos denunciados por los residentes, desde exceso de velocidad hasta vehículos estacionados sobre las aceras.

Invertir para conservar experiencia dentro de Hialeah

Para la Policía de Hialeah, mejorar los salarios también tiene una consecuencia financiera a largo plazo. Reducir el dinero destinado repetidamente a formar agentes que después terminan trabajando para otras ciudades.

“Esa inversión que hacemos en oficiales que abandonan se pierde. Entonces hay que empezar otra vez y otra vez”, explicó Fuente.

El jefe policial considera que pagar salarios competitivos permitirá conservar esa inversión, mantener dentro del Departamento a oficiales experimentados y disminuir la necesidad de iniciar constantemente nuevos procesos de reclutamiento y formación.

Ríos, por su parte, resumió el cambio desde la perspectiva de los agentes al decir que el Departamento contaba con equipos, vehículos y condiciones para realizar su trabajo, pero seguía arrastrando una desventaja.

“Lo único en que siempre nos quedábamos atrás era en el dinero para el salario”, afirmó. “Ahora sí somos competitivos”.

Calvo aseguró que el aumento salarial será permanente, incluso si los votantes aprueban la Enmienda 3 y disminuyen los ingresos por impuestos a la propiedad, una de las principales fuentes de financiamiento de Hialeah.

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