lunes 17  de  agosto 2026
JUSTICIA

Corte Suprema rechaza revisar apelación de Trump para anular fallo sobre juicio

El Máximo Tribunal no dio ninguna razón para su decisión de no admitir el recurso del Presidente contra la exactriz porno E. Jean Carroll

Estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada de la Corte Suprema de EEUU.

Estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada de la Corte Suprema de EEUU.

AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes el intento del presidente Donald Trump de anular el fallo de un jurado sobre una supuesta agresión sexual y difamación a la exactriz porno E. Jean Carroll.

El Máximo Tribunal no dio ninguna razón para su decisión de no admitir el recurso del Presidente.

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A finales de junio, el Supremo ya había rechazado escuchar la apelación de Trump contra el veredicto original de mayo de 2023.

Carroll, de 82 años, acusó a Trump de supuestamente "agredirla" en un probador de almacenes de Nueva York en 1996.

Trump pagó 5,6 millones de dólares a Carroll el mes pasado después de que un jurado civil determinara que la agredió sexualmente y la difamó.

Cuando las acusaciones se hicieron públicas en un libro que ella publicó en 2019, el mandatario calificó a Carroll de "desequilibrada" y afirmó que había inventado su versión de los hechos.

En otro caso de difamación en Nueva York, se ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a Carroll.

Trump también ha recurrido ese fallo ante la Corte Suprema.

FUENTE: Con información de AFP.

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