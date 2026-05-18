lunes 18  de  mayo 2026
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Navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd culminan operaciones con Cuba

En el caso de la naviera francesa CMA CGM, la corporación señaló que la decisión obedece explícitamente al nuevo marco regulatorio estadounidense

La Habana, Cuba.&nbsp;

La Habana, Cuba. 

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las navieras internacionales CMA CGM y Hapag-Lloyd suspendieron la aceptación de nuevas reservas de carga desde y hacia Cuba hasta nuevo aviso. La drástica medida responde directamente al reciente endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la dictadura de La Habana.

En el caso de la naviera francesa CMA CGM, la corporación señaló en una declaración enviada por correo electrónico que la decisión obedece explícitamente al nuevo marco regulatorio estadounidense, detalla el portal web Martí Noticias.

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"Tras el decreto estadounidense emitido el 1 de mayo, CMA CGM decidió suspender sus reservas con destino o procedencia de Cuba hasta nuevo aviso", indicó la empresa. Asimismo, la firma añadió que mantiene un "seguimiento cercano de la situación" para adaptar sus operaciones "de conformidad con la normativa aplicable".

Por su parte, la compañía alemana Hapag-Lloyd comunicó una postura similar que aísla aún más a la economía controlada por la cúpula totalitaria. En su pronunciamiento oficial, la empresa explicó:

"Hapag-Lloyd suspendió temporalmente la aceptación de nuevas reservas con origen o destino en Cuba. Actualmente evaluamos la situación para determinar si, y bajo qué condiciones, los servicios con origen o destino en Cuba podrán reanudarse en el futuro".

Ante este escenario, la naviera germana aconsejó a los clientes con envíos en curso revisar su planificación logística y contactar a sus representantes, con la promesa de informar sobre cualquier cambio conforme surja más información.

FUENTE: Con información de Martí Noticias/ Hapag-Lloyd

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