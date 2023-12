DeSantis ataca a Trump por evadir debates, ¿es un "ejemplo de cobardía"?

DeSantis acusó a Trump de “cobardía” por negarse a participar en los debates de las primarias presidenciales republicanas, bajo argumentos de que las encuestas lo favorecen por amplio margen sobre sus más inmediatos rivales. De hecho, el expresidente no ha asistido a ninguno de los cuatro debates en este 2023 .

La crítica del gobernador floridano fue publicada en su cuenta de X antiguo Twitter.

“Trump denigra del servicio militar al afirmar que es ‘más valiente’ haber debatido con Hillary Clinton que lo que soportan los soldados en el campo de batalla. Debatir no es ‘valiente’; es lo mínimo que cualquier candidato debería hacer. Esconderse de los debates, por otro lado, es un ejemplo de cobardía”, escribió.

El comentario sobre Clinton se refiere al debate que sostuvieron la líder demócrata y Trump en 2016, cuando ambos estaban postulados para la presidencia, a pesar de que recientemente se había hecho pública una grabación en la que Trump supuestamente hacía comentarios vulgares sobre las mujeres.

Asimismo, DeSantis reaccionaba a un comentario de Trump pronunciado el sábado en el que hizo mención a un general que elogió su actitud de debatir con Clinton después de conocerse la grabación.

DeSantis vs. Trump

Durante la campaña por la nominación republicana es la primera vez que DeSantis cuestiona duramente a Trump.

El gobernador ha criticado al expresidente en razón a su edad, al hecho de no participar en los debates, al incumplimiento de su plan para construir el muro en la frontera sur con México y otros temas, pero nunca lo había llamado “cobarde”.

Hasta el momento, Trump no ha hecho comentario alguno acerca de esa acusación de DeSantis. No obstante, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, describió lo escrito por el gobernador como “un colapso de proporciones épicas”, según el New York Times.

La nueva controversia se produce en momentos en que DeSantis pelea codo a codo por el segundo puesto en las encuestas con la exembajadora de EEUU ante la ONU Nikki Haley, y cuando los sondeos muestran a un Trump más sólido entre los votantes republicanos.