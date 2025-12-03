Cinco nuevas leyes transformarán el inicio del 2026 en Florida

MIAMI.- El comienzo del 2026 traerá cambios importantes para los residentes del estado de la Florida. A partir del 1 de enero, entrará en vigor un paquete de nuevas leyes que impactará desde los servicios médicos hasta la protección de mascotas y las regulaciones para empleados estatales.

A continuación, se ofrece un resumen de las normas que marcarán el inicio del año para los floridanos y explicamos cómo podrían afectarlos.

REDES SOCIALES Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

ALIVIO Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

1- Reembolsos médicos con límite de tiempo — SB 1808

Los profesionales de la salud deberán devolver cualquier pago en exceso en un plazo máximo de 30 días.La norma incluye multas de hasta $500 por caso para quienes no cumplan. Con esto, el estado busca garantizar más transparencia financiera y mayor protección para los pacientes.

2- Base de datos para condenados por crueldad animal — HB 255 (Ley “Dexter”)

Florida implementará una lista pública de personas condenadas por maltrato animal.La ley se inspiró en el caso de Dexter, un perro adoptado que fue brutalmente asesinado. La intención es evitar que individuos con historial de abuso puedan volver a adoptar o comprar mascotas.

3- Exámenes de seno sin copago para empleados estatales — SB 158

Todo trabajador del gobierno estatal podrá acceder a exámenes diagnósticos y suplementarios de seno sin pagar copago.La medida pretende facilitar estudios de detección temprana y seguimiento médico sin costos adicionales.

4- Más transparencia en los seguros para mascotas — HB 655

El mercado de seguros para mascotas tendrá reglas más estrictas. Entre los cambios:• Se exige información clara sobre reclamaciones, exclusiones y exámenes requeridos.• Los clientes tendrán 30 días para revisar la póliza y devolverla si no están conformes.• Se prohíbe exigir programas de bienestar como condición para asegurar una mascota.• Los agentes deberán capacitarse específicamente en este tipo de seguros.

El objetivo: proteger al consumidor y evitar prácticas confusas o engañosas.

5- Menos tiempo para presentar reclamos a psicólogos — SB 944

Las aseguradoras solo tendrán 12 meses —antes eran 30— para presentar reclamos por servicios prestados por psicólogos.Este ajuste busca acelerar los pagos y mejorar los tiempos de respuesta a profesionales de salud mental.

¿Qué beneficios traen estas leyes?

En conjunto, estas nuevas normativas significan:• Mayor protección al consumidor, tanto en servicios de salud como en seguros.• Procesos más rápidos y transparentes para pacientes, psicólogos y usuarios de seguros.• Mejor acceso a exámenes médicos esenciales, especialmente para empleados estatales.• Más seguridad para los animales, evitando que abusadores reincidan en adopciones.• Reglas más claras para industrias donde antes predominaban vacíos o ambigüedades legales.

Son leyes que buscan un estado más eficiente, protector y sensible a las necesidades de sus residentes.

¿Dónde encontrar más información?

Los residentes que deseen consultar los textos completos o detalles adicionales pueden hacerlo a través de:

• Florida Senate : búsqueda por número de ley (SB 1808, SB 158, SB 944).

• Florida House of Representatives: para las leyes HB 255 y HB 655.

• Agencias estatales correspondientes, como el Department of Financial Services y el Department of Health, que publicarán guías y reglamentos actualizados antes de la fecha de entrada en vigor.