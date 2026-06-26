DeSantis veta dos leyes bipartidistas sobre bicicletas eléctricas y voluntariado estudiantil en las urnas

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, vetó el jueves dos proyectos de ley bipartidistas que buscaban regular los riesgos de las bicicletas y patinetes eléctricos y permitir que estudiantes de secundaria obtuvieran horas de servicio comunitario como voluntarios en los centros de votación, según un comunicado oficial difundido desde Tallahassee.

La decisión frena dos iniciativas que el Congreso estatal había aprobado sin oposición a comienzos del año, en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad pública y la participación ciudadana.

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Tres vetos en una misma jornada

El mismo día en que sancionó otros 15 proyectos, que elevaron a más de 200 las leyes promulgadas en 2026, el mandatario republicano rechazó el SB 382, sobre normas para bicicletas eléctricas; el HB 461, sobre voluntariado estudiantil en las urnas; y el HB 4075, una excepción a la normativa publicitaria para la ciudad de Davie.

La oficina del gobernador no expuso los motivos de los tres rechazos. La Legislatura puede revertir un veto solo con el voto de dos tercios de ambas cámaras.

Límites a la micromovilidad

El SB 382, presentado por el senador Keith Truenow, republicano de Tavares, fijaba un tope de 10 millas por hora para las bicicletas eléctricas que circularan por aceras y senderos compartidos cuando hubiera un peatón a menos de 50 pies.

La norma obligaba a emitir una señal sonora antes de adelantar y creaba un grupo de trabajo sobre seguridad en la micromovilidad adscrito al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados. El Senado lo aprobó por unanimidad el 25 de febrero y la Cámara de Representantes el 9 de marzo.

La versión original, replicada en la Cámara por la representante Yvette Benarroch, republicana de Naples, en el HB 243, era más estricta: exigía licencia de conducir a los usuarios de modelos Clase 3, capaces de alcanzar 28 millas por hora, y los reclasificaba como motocicletas eléctricas. Enmiendas de comité suprimieron ambas disposiciones antes de la votación final.

El debate reflejó dudas sobre la aplicación práctica de las reglas. “No estoy seguro de que las personas sean buenos jueces de la distancia como para determinar cuándo se encuentran a 50 pies de alguien que camina”, comentó Whit Blanton, director ejecutivo de Forward Pinellas, la agencia de planificación del transporte del condado de Pinellas.

El auge de estos vehículos ha venido acompañado de un aumento de lesiones. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo estimó unas 53.200 visitas a urgencias por accidentes con bicicletas eléctricas entre 2017 y 2022, casi la mitad de ellas solo en 2022. En el condado de Palm Beach, los ingresos por traumatismos vinculados a estos vehículos pasaron de 29 casos en 2023 a 66 en 2024.

Estudiantes en las mesas de votación

El HB 461, impulsado por la representante Kiyan Michael, aclaraba que la prohibición de usar fondos privados para gastos electorales no impediría que estudiantes de secundaria registrados o preinscritos para votar colaboraran con los funcionarios de mesa a cambio de horas de servicio comunitario válidas para la beca Bright Futures. Los jóvenes pueden preinscribirse para votar al cumplir 16 años.

La medida, prevista para entrar en vigor el 1 de julio, habría permitido la participación estudiantil ya en las primarias de agosto. Contó con el respaldo de la Liga de Mujeres Votantes y del Southern Poverty Law Center, que la defendieron como una experiencia cívica para los jóvenes.

Con el veto, tanto esta iniciativa como la de los patinetes y bicicletas eléctricas regresan a manos de los legisladores.