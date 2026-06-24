Florida permite celebrar con fuegos artificiales el 250 aniversario de EEUU, pero exige cautela

MIAMI.- A pocos días de las celebraciones por el Día de la Independencia y el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, las autoridades estatales despejaron las dudas sobre una posible prohibición generalizada de los fuegos artificiales en Florida debido a las condiciones de sequía que afectaron al estado durante los últimos meses.

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, confirmó que los floridanos podrán celebrar con fuegos artificiales, aunque insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad y cumplir estrictamente las regulaciones locales, especialmente en los condados donde continúan vigentes las prohibiciones de quema.

Temporada más activa de incendios

“Los últimos seis meses han sido una de las temporadas de incendios más activas que recuerda el estado y, aunque las lluvias recientes han ayudado a aliviar las condiciones de sequía, el riesgo de incendios forestales sigue existiendo en Florida y debe tomarse en serio”, afirmó Simpson.

“Mientras celebramos el 250 aniversario de la fundación de nuestra nación con diversión, fuegos artificiales y reuniones al aire libre, hagámoslo de manera responsable para mantener seguras a nuestras comunidades y a nuestros equipos de primera respuesta”, añadió.

Prohibición de quema

Las autoridades recordaron que cuando un condado decreta una prohibición de quema debido a la sequía, queda prohibido encender fuego al aire libre, incluyendo el lanzamiento privado de fuegos artificiales. Actualmente mantienen restricciones varios condados, entre ellos Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hardee, Manatee, Orange, Osceola y Sarasota.

Sin embargo, estas medidas no afectan los espectáculos masivos organizados por municipios, parques temáticos u otras entidades autorizadas, los cuales cuentan obligatoriamente con camiones de bomberos, personal especializado y equipos de mitigación para responder de inmediato ante cualquier emergencia.

Sequía causa miles de incendios

Desde el 1 de enero, más de 2.440 incendios forestales han consumido más de 176.000 acres en Florida. La temporada de incendios de este año estuvo marcada por las condiciones de sequía heredadas de finales de 2025, lo que provocó una intensa actividad de fuego en distintas regiones del estado.

Algunas lluvias

El director del Servicio Forestal de Florida, Rick Dolan, explicó que las lluvias del inicio del verano han permitido levantar la mayoría de las prohibiciones de quema a nivel de condado, aunque la amenaza no ha desaparecido.

“El comienzo de nuestra temporada de lluvias de verano ha ayudado a eliminar la mayoría de las prohibiciones de quema vigentes en los condados, pero seguimos teniendo rebrotes de incendios forestales en distintas partes del estado”, señaló Dolan. “Queremos pedir a todos que sean conscientes al quemar materiales o utilizar fuegos artificiales cerca de áreas boscosas. Mantengan siempre una fuente de agua disponible y estén preparados para actuar rápidamente si se inicia un incendio”.

Castigo a los infractores

Durante una conferencia de prensa celebrada en el centro de entrenamiento forestal de Withlacoochee, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió que quienes provoquen incendios por negligencia podrían enfrentar consecuencias penales.

“Si alguien enciende una gran hoguera bajo estas condiciones de sequía y el viento provoca que todo un vecindario termine incendiado, será considerado responsable”, afirmó.

Uthmeier pidió a los residentes actuar con sentido común durante los festejos de verano.

“Diviértanse. Pasen un buen rato. Disfruten unas cervezas durante estas vacaciones de verano. Pero si están en uno de los condados con prohibición de quema, por favor tómense esto en serio”, expresó. “Si violan estas órdenes, si se produce una situación de peligro o si alguien resulta herido, estaremos allí para procesarlos”.

Por su parte, el jefe financiero del estado y mariscal de bomberos, Blaise Ingoglia, también exhortó a los residentes a utilizar el “sentido común” durante las celebraciones, coincidiendo con el aumento de reuniones familiares y actividades al aire libre propias del verano.

Situación en Miami-Dade

La advertencia cobra especial relevancia en Miami-Dade, donde actualmente permanecen activos tres incendios forestales al oeste del condado.

De acuerdo con los reportes más recientes, el incendio Well se encuentra contenido en un 85%, el incendio Quarry 2 alcanza un 97% de contención y el incendio Corrections registra un 90% de control.

Aunque el avance de las lluvias ha contribuido a mejorar las condiciones en gran parte del sur de Florida, las autoridades insisten en que la vegetación seca y los cambios en el viento pueden favorecer nuevos focos de incendio, por lo que recomiendan extremar las medidas de seguridad durante las celebraciones del 4 de julio y del aniversario 250 de la independencia estadounidense.

Entre las recomendaciones oficiales figuran encender los fuegos artificiales únicamente en áreas despejadas de vegetación, disponer siempre de una fuente de agua cercana, evitar su uso cerca de viviendas o zonas boscosas, no emplear artefactos caseros y reportar cualquier incendio de inmediato al 911.

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FUENTE: FLORIDA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CONSUMER SERVICES