miércoles 19  de  agosto 2026
TRAS LAS REJAS

DeSantis suspende a secretario de las cortes de Palm Beach, arrestado bajo cargos de abuso sexual a menor

Mike Caruso quedó apartado de su cargo en Palm Beach tras ser acusado de cinco delitos graves relacionados con un menor. Conozca las causas

Ron DeSantis suspende a Mike Caruso , secretario del condado de Palm Beach.&nbsp;

Ron DeSantis suspende a Mike Caruso , secretario del condado de Palm Beach. 

Documento de las Cortes&nbsp;

Documento de las Cortes 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió de manera inmediata a Michael “Mike” Caruso, secretario del Tribunal de Circuito y contralor del condado de Palm Beach, después de que fuera arrestado y acusado de cinco delitos graves relacionados con un menor de 12 años.

La suspensión fue dispuesta mediante la Orden Ejecutiva 26-170, firmada el 18 de agosto, el mismo día del arresto de Caruso. DeSantis invocó el artículo IV de la Constitución de Florida, que permite al gobernador suspender a funcionarios de los condados, entre otras causas, por la comisión de un delito grave.

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¿Por qué DeSantis suspendió a Mike Caruso?

Según la orden ejecutiva y la orden de arresto incorporada al documento, Caruso enfrenta cinco cargos: secuestro, actos lascivos o indecentes contra un menor, exhibición lasciva o indecente, atraer o inducir a un menor y abuso infantil por daño mental.

Las acusaciones se derivaron de una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE)sobre presuntos hechos ocurridos desde finales de 2024 y durante 2025 contra un niño menor de 12 años, identificado en el expediente como nieto paterno de Caruso.

El documento judicial sostiene que Caruso tenía acceso regular y sin supervisión al menor por su relación familiar y describe varios presuntos episodios ocurridos en los condados de Orange y Palm Beach y durante un crucero familiar en agosto de 2025.

De acuerdo con la declaración jurada de causa probable, el menor relató a sus familiares y posteriormente a las autoridades varios episodios de presunto contacto sexual. Los investigadores sostienen que parte de la conducta comenzó en el condado de Orange durante el otoño de 2024 y culminó durante el viaje a bordo del crucero Icon of the Seas, que partió de PortMiami en agosto de 2025.

Las afirmaciones forman parte de una acusación penal y Caruso debe ser considerado inocente mientras no sea declarado culpable por un tribunal.

Documento de las Cortes

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Caruso queda sin funciones ni salario

La orden de DeSantis establece que Caruso no podrá realizar ningún acto o función oficial mientras permanezca suspendido. Tampoco podrá recibir salario, asignaciones ni otros beneficios asociados al cargo.

La suspensión permanecerá vigente hasta que el gobernador emita una nueva orden ejecutiva o hasta que la ley disponga otra cosa.

DeSantis también ordenó al FDLE, con apoyo de otras agencias policiales, asistir en la transición inmediata de la oficina y garantizar que ni Caruso ni su personal retiren archivos, documentos, registros, computadoras o dispositivos de almacenamiento de las instalaciones.

La orden deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos fundamentos a la suspensión si posteriormente aparecen hechos que pudieran constituir mala conducta, negligencia, incompetencia u otras causas contempladas por la Constitución de Florida.

[email protected]

FUENTE: OFICINA DEL GOBERNADOR

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