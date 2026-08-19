DeSantis suspende a secretario de las cortes de Palm Beach, arrestado bajo cargos de abuso sexual a menor

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió de manera inmediata a Michael “Mike” Caruso, secretario del Tribunal de Circuito y contralor del condado de Palm Beach, después de que fuera arrestado y acusado de cinco delitos graves relacionados con un menor de 12 años.

La suspensión fue dispuesta mediante la Orden Ejecutiva 26-170, firmada el 18 de agosto, el mismo día del arresto de Caruso. DeSantis invocó el artículo IV de la Constitución de Florida, que permite al gobernador suspender a funcionarios de los condados, entre otras causas, por la comisión de un delito grave.

¿Por qué DeSantis suspendió a Mike Caruso?

Según la orden ejecutiva y la orden de arresto incorporada al documento, Caruso enfrenta cinco cargos: secuestro, actos lascivos o indecentes contra un menor, exhibición lasciva o indecente, atraer o inducir a un menor y abuso infantil por daño mental.

Las acusaciones se derivaron de una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE)sobre presuntos hechos ocurridos desde finales de 2024 y durante 2025 contra un niño menor de 12 años, identificado en el expediente como nieto paterno de Caruso.

El documento judicial sostiene que Caruso tenía acceso regular y sin supervisión al menor por su relación familiar y describe varios presuntos episodios ocurridos en los condados de Orange y Palm Beach y durante un crucero familiar en agosto de 2025.

De acuerdo con la declaración jurada de causa probable, el menor relató a sus familiares y posteriormente a las autoridades varios episodios de presunto contacto sexual. Los investigadores sostienen que parte de la conducta comenzó en el condado de Orange durante el otoño de 2024 y culminó durante el viaje a bordo del crucero Icon of the Seas, que partió de PortMiami en agosto de 2025.

Las afirmaciones forman parte de una acusación penal y Caruso debe ser considerado inocente mientras no sea declarado culpable por un tribunal.

Documento de las Cortes

Caruso queda sin funciones ni salario

La orden de DeSantis establece que Caruso no podrá realizar ningún acto o función oficial mientras permanezca suspendido. Tampoco podrá recibir salario, asignaciones ni otros beneficios asociados al cargo.

La suspensión permanecerá vigente hasta que el gobernador emita una nueva orden ejecutiva o hasta que la ley disponga otra cosa.

DeSantis también ordenó al FDLE, con apoyo de otras agencias policiales, asistir en la transición inmediata de la oficina y garantizar que ni Caruso ni su personal retiren archivos, documentos, registros, computadoras o dispositivos de almacenamiento de las instalaciones.

La orden deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos fundamentos a la suspensión si posteriormente aparecen hechos que pudieran constituir mala conducta, negligencia, incompetencia u otras causas contempladas por la Constitución de Florida.

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FUENTE: OFICINA DEL GOBERNADOR