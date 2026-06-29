Dieciséis arrestos y 17 expulsiones tras partido Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium

MIAMI. -La Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) arrestó a dieciséis personas y expulsó a otras diecisiete durante el partido entre Colombia y Portugal del Mundial 2026, disputado el sábado por la noche en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en un encuentro que reunió a más de 61.000 aficionados y que cerró la fase de grupos de la Llave K.

Varias de las detenciones respondieron a la falsificación de credenciales de prensa y al uso de boletos también falsificados, según informaron las autoridades, que desplegaron un operativo reforzado para evitar una repetición de los disturbios ocurridos en la final de la Copa América de 2024 en ese mismo escenario.

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Credenciales y boletos falsos entre las causas

De acuerdo con la agencia, las dieciséis detenciones y las diecisiete expulsiones se produjeron a lo largo de la jornada, la cuarta cita mundialista albergada por el estadio ubicado en el condado de Miami-Dade.

Los agentes precisaron que parte de los arrestos se vinculó con sospechosos que falsificaron acreditaciones de prensa o que portaban entradas fraudulentas para acceder al recinto.

El interés por el compromiso quedó reflejado en las cifras oficiales. Las autoridades señalaron que se registraron cerca de cinco millones de solicitudes de boletos, pese a que el aforo del estadio ronda las 65.000 localidades.

Esa desproporción entre la demanda y la capacidad real explica, en parte, la presión sobre los accesos y la proliferación de documentos irregulares en los alrededores del inmueble.

Dos youtubers argentinos, entre los detenidos

Dos de los dieciséis arrestados son los creadores de contenido argentinos Lautaro “Beni” Mármol, de 20 años, y Patricio “Pato” Perrotta, de 26, ambos con cientos de miles de seguidores en YouTube y otras plataformas.

Según el informe policial, la dupla eludió tres niveles de seguridad con credenciales que correspondían a un evento anterior y logró ingresar al perímetro del estadio antes de ser interceptada.

En el reporte de arresto, uno de los agentes consignó la versión que ofreció Mármol al momento de la detención:

“Declaró que era un influencer de medios que intentaba entrar para transmitir el partido en vivo”, escribió el oficial en el documento oficial.

Perrotta, por su parte, manifestó que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento y reconoció que las acreditaciones que presentó pertenecían a una actividad previa, no al duelo entre Colombia y Portugal.

Ambos enfrentan cargos por interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, una figura que en la legislación de Florida constituye delito grave y que contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 5.000 dólares.

Un juez del condado de Miami-Dade encontró causa probable para avanzar con la acusación y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno. Hasta la tarde del domingo, los dos permanecían recluidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, sin que ninguno se hubiera pronunciado en sus redes sociales sobre lo ocurrido.

Recuerdo del caos de la Copa América

El despliegue de seguridad respondió de manera directa a los incidentes de la final de la Copa América 2024, también disputada en el Hard Rock Stadium, cuando miles de personas sin entrada intentaron irrumpir en el estadio para presenciar el duelo entre Argentina y Colombia.

Ese episodio dejó decenas de aficionados lastimados, un retraso de más de una hora en el inicio del juego y un saldo de 54 expulsados y 26 arrestados, según los reportes policiales de entonces. A raíz de esos hechos, las sanciones para este tipo de conductas se endurecieron en Florida.

Para el partido del sábado, las autoridades levantaron un perímetro reforzado con vallas de acero a casi un kilómetro del estadio, instalaron múltiples puntos de control y desplegaron un amplio operativo policial en las vías de acceso. Los aficionados con boleto debieron superar varios filtros de verificación antes de ingresar al recinto.

Colombia avanza como líder del Grupo K

En el terreno de juego, el encuentro terminó sin goles. El empate 0-0 bastó para que Colombia cerrara la primera ronda como líder de la Llave K, mientras que Portugal finalizó en la segunda posición.

Ambas selecciones aseguraron su clasificación a la fase de eliminación directa del torneo. El próximo compromiso programado en el Hard Rock Stadium se jugará el 3 de julio.