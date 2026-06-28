Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026.

LOS ÁNGELES.- Canadá se convirtió este domingo en la primera selección en avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al imponerse 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Un disparo del capitán canadiense Stephen Eustaquio en el tiempo de descuento (90+2') dio el triunfo al equipo norteamericano.

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Canadá jugará en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

El choque entre estas dos naciones emergentes del panorama futbolístico empezó a máxima intensidad, como si su condición de noveles en la fase de eliminación directa les hiciera olvidar que estas batallas se pueden alargar hasta 120 minutos.

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Con mucho ruido y carreras vacías transcurrió la primera parte, que se llevó a los puntos Canadá con un par de ocasiones claras antes del descanso.

Incluso pensó que obtendría recompensa tras una entrada de Khuliso Mudau sobre Richie Laryea que reclamó como penalti. Entre quejas al árbitro los jugadores dirigidos por Jesse Marsch se fueron al vestuario.

La segunda parte comenzó con dominio de los norteamericanos ante unos Bafana Bafana a los que les costaba salir de su campo.

Pero cuando lo conseguían, la explosividad de sus jugadores ponía en apuros a la zaga canadiense, a la imagen del disparo que se fue cerca del poste de Oswin Appollis (63') o el que atajó Maxime Crepeau (84').

El partido se aceleró y Canadá estuvo más cerca que nunca del gol en una contra. Tani Oluwaseyi se plantó ante el arquero Ronwen Williams y el rechazo parecía un regalo a puerta vacía para Jonathan David, pero apareció el central Mbekezeli Mbokazi para obrar el milagro (64').

El asedio canadiense continuó con David poniendo de nuevo a prueba a Williams (78') con un disparo duro que despejó de puños.

Finalmente obtuvo su premio con el disparo cruzado de Eustaquio, que llevó al coanfitrión a lograr el pase en su primer partido fuera de su territorio.

Japón sufre dura baja

El atacante estrella de Japón, Takefusa Kubo, sigue lesionado y no jugará este lunes contra Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, dijo su seleccionador, Hajime Moriyasu, que recordó que ya saben ganarle a los pentacampeones mundiales.

"No ha podido entrenar hoy, está haciendo un trabajo individual, carreras, así que no va a poder jugar en el equipo de mañana contra Brasil", informó el domingo el DT en conferencia de prensa en el Houston Stadium, sede del partido.

Pese a ello, Moriyasu confía en que los Samuráis Azules ofrezcan su mejor versión, sobre todo inspirados en un reciente antecedente: un amistoso en octubre de 2025 en Tokio entre ambas escuadras que Japón ganó 3-2.

FUENTE: AFP