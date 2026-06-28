Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela: Las Américas Freedom Foundation y M Foundation lanzan campaña de donaciones en GoFundMe

Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.

Las Américas Freedom Foundation y M Foundation pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para brindar asistencia humanitaria a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela. La iniciativa busca movilizar el apoyo de la comunidad internacional para financiar la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos, insumos de primera necesidad y otras ayudas dirigidas a las familias damnificadas.

Mientras miles de venezolanos enfrentan las consecuencias del desastre natural que golpeó varias regiones del país, organizaciones sin fines de lucro impulsan iniciativas para canalizar la solidaridad de ciudadanos dentro y fuera de Venezuela.

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Una de ellas es la campaña "Aid for Venezuela Earthquake Victims", creada en la plataforma GoFundMe con el propósito de recaudar recursos destinados a la atención de las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

¿Quién organiza la campaña para ayudar a Venezuela?

La gestión humanitaria es promovida por Las Américas Freedom Foundation y M Foundation, dos organizaciones que hacen un llamado a la solidaridad internacional para apoyar a las familias que perdieron sus hogares o requieren asistencia tras los terremotos.

Los organizadores destacan que la iniciativa busca unir esfuerzos entre ciudadanos, empresas, miembros de la diáspora venezolana y cualquier persona interesada en colaborar con la recuperación de las zonas impactadas.

"Cada aporte, por pequeño que parezca, puede convertirse en ayuda, esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan", señalaron los promotores de la campaña al invitar a la comunidad a sumarse a la iniciativa.

¿Cómo se utilizarán las donaciones?

Según la información difundida por los organizadores, los recursos recaudados serán destinados a acciones de ayuda humanitaria dirigidas a las personas afectadas por la emergencia.

Entre las principales necesidades se encuentran:

Compra y distribución de alimentos.

Agua potable.

Medicamentos e insumos médicos.

Kits de higiene.

Refugios temporales.

Materiales de primera necesidad.

Apoyo logístico para hacer llegar la ayuda a las comunidades afectadas.

El objetivo es responder de manera rápida a las necesidades inmediatas de miles de familias que continúan enfrentando los efectos del desastre.

¿Cómo donar para las víctimas del terremoto en Venezuela?

Las personas interesadas pueden realizar una contribución a través de la plataforma GoFundMe desde cualquier lugar del mundo.

La campaña acepta donaciones de diferentes montos y permite que ciudadanos, empresas y organizaciones participen en el esfuerzo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas.

Además de realizar un aporte económico, los organizadores invitan a compartir la campaña en redes sociales para ampliar su alcance y lograr que más personas conozcan la iniciativa.

La solidaridad puede marcar la diferencia

Las Américas Freedom Foundation y M Foundation recuerdan que la reconstrucción de las comunidades afectadas requerirá del apoyo sostenido de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

"Cuando una comunidad se une, el impacto puede llegar más lejos", expresaron los promotores al destacar que cada donación representa una oportunidad para llevar alimentos, medicinas, agua potable y esperanza a quienes hoy enfrentan una de las mayores emergencias humanitarias provocadas por un desastre natural en Venezuela.