lunes 29  de  junio 2026
GESTIÓN

Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela: Las Américas Freedom Foundation y M Foundation lanzan campaña de donaciones en GoFundMe

La iniciativa "Aid for Venezuela Earthquake Victims" en GoFundMe busca recaudar fondos para la compra de insumos esenciales y apoyo logístico para las comunidades damnificadas por los sismos en Venezuela.

Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.

Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las Américas Freedom Foundation y M Foundation pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para brindar asistencia humanitaria a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela. La iniciativa busca movilizar el apoyo de la comunidad internacional para financiar la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos, insumos de primera necesidad y otras ayudas dirigidas a las familias damnificadas.

Mientras miles de venezolanos enfrentan las consecuencias del desastre natural que golpeó varias regiones del país, organizaciones sin fines de lucro impulsan iniciativas para canalizar la solidaridad de ciudadanos dentro y fuera de Venezuela.

Lee además
Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes
María Corina Machado dijo  que es su deber acompañar al pueblo de Venezuela en esta tragedia ocurrida con los terremotos. (Vente Venezuela)
VENEZUELA

María Corina Machado: "Es el momento de regresar a Venezuela"

Una de ellas es la campaña "Aid for Venezuela Earthquake Victims", creada en la plataforma GoFundMe con el propósito de recaudar recursos destinados a la atención de las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

¿Quién organiza la campaña para ayudar a Venezuela?

La gestión humanitaria es promovida por Las Américas Freedom Foundation y M Foundation, dos organizaciones que hacen un llamado a la solidaridad internacional para apoyar a las familias que perdieron sus hogares o requieren asistencia tras los terremotos.

Los organizadores destacan que la iniciativa busca unir esfuerzos entre ciudadanos, empresas, miembros de la diáspora venezolana y cualquier persona interesada en colaborar con la recuperación de las zonas impactadas.

"Cada aporte, por pequeño que parezca, puede convertirse en ayuda, esperanza y apoyo para quienes más lo necesitan", señalaron los promotores de la campaña al invitar a la comunidad a sumarse a la iniciativa.

¿Cómo se utilizarán las donaciones?

Según la información difundida por los organizadores, los recursos recaudados serán destinados a acciones de ayuda humanitaria dirigidas a las personas afectadas por la emergencia.

Entre las principales necesidades se encuentran:

  • Compra y distribución de alimentos.

  • Agua potable.

  • Medicamentos e insumos médicos.

  • Kits de higiene.

  • Refugios temporales.

  • Materiales de primera necesidad.

  • Apoyo logístico para hacer llegar la ayuda a las comunidades afectadas.

El objetivo es responder de manera rápida a las necesidades inmediatas de miles de familias que continúan enfrentando los efectos del desastre.

¿Cómo donar para las víctimas del terremoto en Venezuela?

Las personas interesadas pueden realizar una contribución a través de la plataforma GoFundMe desde cualquier lugar del mundo.

La campaña acepta donaciones de diferentes montos y permite que ciudadanos, empresas y organizaciones participen en el esfuerzo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas.

Además de realizar un aporte económico, los organizadores invitan a compartir la campaña en redes sociales para ampliar su alcance y lograr que más personas conozcan la iniciativa.

La solidaridad puede marcar la diferencia

Las Américas Freedom Foundation y M Foundation recuerdan que la reconstrucción de las comunidades afectadas requerirá del apoyo sostenido de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

"Cuando una comunidad se une, el impacto puede llegar más lejos", expresaron los promotores al destacar que cada donación representa una oportunidad para llevar alimentos, medicinas, agua potable y esperanza a quienes hoy enfrentan una de las mayores emergencias humanitarias provocadas por un desastre natural en Venezuela.

Temas
Te puede interesar

Cardenal Baltazar Porras llama desde Roma a orar por Venezuela

EEUU refuerza envíos a Venezuela para apoyar en operaciones de atención tras los sismos devastadores

Desaparecidos por los sismos en Venezuela: más de 67,000, según reportes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026. 
FÚTBOL

Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.
TERREMOTO

El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

La nueva presidenta de los peruanos (AFP)
PERÚ

Los retos de Keiko Fujimori: ganar legitimidad y gobernar con contrapesos

Te puede interesar

Bryan Calvo alcalde de Hialeah. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Hialeah planea invertir $45 millones en moderna ampliación de Building y sanear City Hall

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.
GESTIÓN

Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela: Las Américas Freedom Foundation y M Foundation lanzan campaña de donaciones en GoFundMe

María Corina Machado dijo  que es su deber acompañar al pueblo de Venezuela en esta tragedia ocurrida con los terremotos. (Vente Venezuela)
VENEZUELA

María Corina Machado: "Es el momento de regresar a Venezuela"

Imagen referencial.
ELECCIONES 2026

Impuestos a la propiedad marcan pulso de contiendas legislativas en Miami-Dade

Ola de calor en Francia. 
TEMPERATURAS

Europa registra más de 1.300 muertes atribuibles a la ola de calor, afirma la OMS