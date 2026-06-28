El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.

VATICANO_ El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con los venezolanos afectados por los terremotos que han dejado más de 1.400 muertos en el país y agradeció la labor de los rescatistas que trabajan para asistir a millones de damnificados.

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos, que han provocado numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo el pontífice en un mensaje pronunciado en español tras el rezo del Ángelus.

TRAGEDIA EN VENEZUELA Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

AYUDA HUMANITARIA Vaticano destina 100.000 euros para asistir a damnificados por los terremotos en Venezuela

Oraciones por las víctimas

El Santo Padre también deseó el "eterno descanso de los fallecidos" y transmitió su "cercanía espiritual" a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por la tragedia.

"Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia", agregó.

Una tragedia que enluta a Venezuela

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora más de 1.400 muertos, unos 50.000 desaparecidos —según estimaciones de Naciones Unidas— y millones de damnificados, cuando están por cumplirse las 72 horas consideradas cruciales para hallar sobrevivientes.

El estado costero de La Guaira, vecino de la ciudad capital Caracas, ha sido una de las zonas más golpeadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles a las 6:04 de la tarde, con apenas segundos de diferencia entre ambos eventos.

FUENTE: Con información de AFP