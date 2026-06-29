Miami-Dade envía equipo élite de rescatistas a Venezuela para búsqueda de sobrevivientes

MIAMI. - Un equipo élite de rescatistas del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) arribó el fin de semana a Venezuela para iniciar la segunda fase de la misión de búsqueda y rescate de víctimas, tras los dos terremotos que sacudieron al país suramericano el 24 de junio.

La unidad, conocida como Florida Task Force 1 (FLTF1), partió desde la Base de la Reserva Aérea de Homestead luego de su activación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que coordina la respuesta humanitaria de Washington ante una de las mayores catástrofes naturales en la historia reciente de la nación caribeña.

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Fuerte carga simbólica

El MDFR confirmó el despliegue mediante una publicación difundida el domingo, en la que se observa al personal de la agencia al llegar a territorio venezolano para iniciar la nueva etapa de su trabajo. El departamento subrayó que la delegación traslada un componente humano que trasciende lo técnico.

“Lleva consigo mucho más que entrenamiento especializado y equipo: también transporta compasión, esperanza y el compromiso de estar junto a quienes enfrentan una situación inimaginable”, expresó MDFR el viernes, al anunciar la activación del grupo.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó la conexión del Condado con la tragedia, dado que la región alberga la mayor comunidad venezolana fuera de Venezuela.

“Este equipo de Miami-Dade y también de la ciudad de Miami es muy importante; también hablan español muchos de ellos, la mayor parte. Para ellos es muy importante”, afirmó la edil antes de la partida.

En medio de la devastación causada por los terremotos en Venezuela, el Encargado de Negocios Barrett agradeció al equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Miami-Dade en su llegada. El equipo llegó en un avión C‑17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para unirse a la… pic.twitter.com/25ed0oIU7W — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 28, 2026

Historial internacional

El FLTF1 es una unidad de búsqueda y rescate urbano de clasificación “Tipo I” integrada por 80 especialistas, seis equipos caninos y expertos en 19 áreas funcionales, entre ellas comando y control, búsqueda técnica, evaluación y estabilización estructural, atención médica avanzada, manejo de materiales peligrosos y comunicaciones tácticas. La fuerza está diseñada para operar de manera autónoma en zonas de desastre.

El capitán Germán Leal, miembro del cuerpo de bomberos de Miami-Dade, detalló las herramientas que acompañan a la delegación. “Tenemos radios de alta frecuencia, tenemos equipo diseñado para poder buscar a la gente y tenemos los perros también”, señaló.

Entretanto, el bombero Obed Frometa, integrante del grupo, transmitió el objetivo que mantiene activa a la cuadrilla: “Ese único milagro que podamos traer a casa, ese es por el que vamos”.

La unidad acumula un extenso historial de misiones internacionales, con respuestas previas a sismos en México, El Salvador, Armenia, Filipinas, Colombia, Turquía y Haití, además de un despliegue anterior en Venezuela durante el terremoto de Cariaco en 1997 y su participación en el colapso del edificio de Surfside, en el sur de Florida.

Catástrofe de dimensiones históricas

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, en el norte del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) los clasificó como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

La cifra oficial de fallecidos supera los 1.400, mientras que las autoridades reportan miles de heridos y la Organización de Naciones Unidas estima que unos 6,76 millones de personas resultaron afectadas. La región costera de La Guaira figura entre las más golpeadas, con decenas de edificios colapsados.

Respaldo logístico de Washington

El despliegue del FLTF1 se enmarca en la respuesta del Gobierno estadounidense, que ya había enviado dos equipos de búsqueda y rescate procedentes de Los Ángeles y Fairfax, en Virginia.

El presidente Donald Trump autorizó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria, en tanto que el Comando Sur movilizó los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings para apoyar las operaciones.

Más de 16 países han enviado ayuda y suman ya más de mil rescatistas desplegados en suelo venezolano, donde las labores continúan contrarreloj con la esperanza de hallar sobrevivientes entre los escombros.