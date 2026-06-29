lunes 29  de  junio 2026
APOYO ESPECIALIZADO

Miami-Dade envía equipo élite de rescatistas a Venezuela para búsqueda de sobrevivientes

El Florida Task Force 1, unidad especializada del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, fue activado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para sumarse a las labores de rescate

Rescatistas de Miami-Dade arriban a Venezuela.

Rescatistas de Miami-Dade arriban a Venezuela.

CAPTURA DE VIDEO
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Un equipo élite de rescatistas del Departamento de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) arribó el fin de semana a Venezuela para iniciar la segunda fase de la misión de búsqueda y rescate de víctimas, tras los dos terremotos que sacudieron al país suramericano el 24 de junio.

La unidad, conocida como Florida Task Force 1 (FLTF1), partió desde la Base de la Reserva Aérea de Homestead luego de su activación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, que coordina la respuesta humanitaria de Washington ante una de las mayores catástrofes naturales en la historia reciente de la nación caribeña.

Lee además
Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.
GESTIÓN

Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela: Las Américas Freedom Foundation y M Foundation lanzan campaña de donaciones en GoFundMe
Miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano Uno de Florida (FL-TF1) del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, EEUU, se desplegaron en respuesta a los terremotos de Venezuela, en Miami, el 26 de junio de 2026.
TRAGEDIA

EEUU refuerza envíos a Venezuela para apoyar en operaciones de atención tras los sismos devastadores

Fuerte carga simbólica

El MDFR confirmó el despliegue mediante una publicación difundida el domingo, en la que se observa al personal de la agencia al llegar a territorio venezolano para iniciar la nueva etapa de su trabajo. El departamento subrayó que la delegación traslada un componente humano que trasciende lo técnico.

“Lleva consigo mucho más que entrenamiento especializado y equipo: también transporta compasión, esperanza y el compromiso de estar junto a quienes enfrentan una situación inimaginable”, expresó MDFR el viernes, al anunciar la activación del grupo.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó la conexión del Condado con la tragedia, dado que la región alberga la mayor comunidad venezolana fuera de Venezuela.

“Este equipo de Miami-Dade y también de la ciudad de Miami es muy importante; también hablan español muchos de ellos, la mayor parte. Para ellos es muy importante”, afirmó la edil antes de la partida.

Historial internacional

El FLTF1 es una unidad de búsqueda y rescate urbano de clasificación “Tipo I” integrada por 80 especialistas, seis equipos caninos y expertos en 19 áreas funcionales, entre ellas comando y control, búsqueda técnica, evaluación y estabilización estructural, atención médica avanzada, manejo de materiales peligrosos y comunicaciones tácticas. La fuerza está diseñada para operar de manera autónoma en zonas de desastre.

El capitán Germán Leal, miembro del cuerpo de bomberos de Miami-Dade, detalló las herramientas que acompañan a la delegación. “Tenemos radios de alta frecuencia, tenemos equipo diseñado para poder buscar a la gente y tenemos los perros también”, señaló.

Entretanto, el bombero Obed Frometa, integrante del grupo, transmitió el objetivo que mantiene activa a la cuadrilla: “Ese único milagro que podamos traer a casa, ese es por el que vamos”.

La unidad acumula un extenso historial de misiones internacionales, con respuestas previas a sismos en México, El Salvador, Armenia, Filipinas, Colombia, Turquía y Haití, además de un despliegue anterior en Venezuela durante el terremoto de Cariaco en 1997 y su participación en el colapso del edificio de Surfside, en el sur de Florida.

Catástrofe de dimensiones históricas

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en el estado de Yaracuy, en el norte del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) los clasificó como los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

La cifra oficial de fallecidos supera los 1.400, mientras que las autoridades reportan miles de heridos y la Organización de Naciones Unidas estima que unos 6,76 millones de personas resultaron afectadas. La región costera de La Guaira figura entre las más golpeadas, con decenas de edificios colapsados.

Respaldo logístico de Washington

El despliegue del FLTF1 se enmarca en la respuesta del Gobierno estadounidense, que ya había enviado dos equipos de búsqueda y rescate procedentes de Los Ángeles y Fairfax, en Virginia.

El presidente Donald Trump autorizó 150 millones de dólares en asistencia humanitaria, en tanto que el Comando Sur movilizó los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings para apoyar las operaciones.

Más de 16 países han enviado ayuda y suman ya más de mil rescatistas desplegados en suelo venezolano, donde las labores continúan contrarreloj con la esperanza de hallar sobrevivientes entre los escombros.

Temas
Te puede interesar

Desaparecidos por los sismos en Venezuela: más de 67,000, según reportes

Impuestos a la propiedad marcan pulso de contiendas legislativas en Miami-Dade

Recaudador de impuestos de Miami-Dade abre sus oficinas como centros de acopio para Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

El defensor Alistair Johnston (izq) y el centrocampista Stephen Eustaquio, ambos de Canadá, celebran luego de la victoria de su selección ante Sudáfrica en el Mundial, el 28 de junio de 2026. 
FÚTBOL

Canadá se convierte en el primer equipo en clasificar a octavos de final en el Mundial 2026

El Papa León XIV pronuncia su discurso a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de abril de 2026.
TERREMOTO

El Papa León XIV expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos

Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

La nueva presidenta de los peruanos (AFP)
PERÚ

Los retos de Keiko Fujimori: ganar legitimidad y gobernar con contrapesos

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
Tragedia

Temblor de 4.6 estremece el centro de Venezuela, tras doble terremoto del miércoles
Rescatistas de Miami-Dade arriban a Venezuela.
APOYO ESPECIALIZADO

Miami-Dade envía equipo élite de rescatistas a Venezuela para búsqueda de sobrevivientes

Bryan Calvo alcalde de Hialeah. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Hialeah planea invertir $45 millones en moderna ampliación de Building y sanear City Hall

Personal de apoyo recibió los aportes entregados por la comunidad.
GESTIÓN

Cómo ayudar a las víctimas del terremoto en Venezuela: Las Américas Freedom Foundation y M Foundation lanzan campaña de donaciones en GoFundMe

María Corina Machado dijo  que es su deber acompañar al pueblo de Venezuela en esta tragedia ocurrida con los terremotos. (Vente Venezuela)
VENEZUELA

María Corina Machado: "Es el momento de regresar a Venezuela"