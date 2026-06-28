domingo 28  de  junio 2026
DICTADURA

Díaz-Canel descarta cambios políticos y reafirma que Cuba seguirá bajo el modelo "socialista"

El gobernante cubano aseguró que las reformas económicas impulsadas por el régimen no contemplan modificaciones al sistema político

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.

AFP
El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel (derecha), y el coronel cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro, en La Habana el 16 de enero de 2026.

El designado gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel (derecha), y el coronel cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador Raúl Castro, en La Habana el 16 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA_ Miguel Díaz-Canel ratificó este sábado que no habrá cambios en el sistema político impuesto en Cuba y que las recientes reformas económicas anunciadas por el régimen buscan "preservar el socialismo", pese al agravamiento de la crisis económica y social que atraviesa la isla.

Durante la clausura del XXII Congreso de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el gobernante afirmó que las propuestas de orientación neoliberal y las demandas de apertura política promovidas por sectores opositores y críticos "jamás tendrán cabida" dentro del proceso de transformaciones impulsado por las autoridades cubanas.

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"Salvar la Revolución"

Díaz-Canel dedicó buena parte de su discurso a defender las 176 medidas económicas anunciadas el pasado 18 de junio, insistiendo en que su objetivo es "salvar la Revolución y sus conquistas sociales" y mantener la orientación socialista de la economía.

"Esta es una sociedad socialista donde mandan los trabajadores", aseguró el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), al tiempo que atribuyó la profunda crisis que enfrenta el país a las sanciones estadounidenses y a lo que calificó como una campaña de "propaganda contrarrevolucionaria".

El gobernante también apeló a las nuevas generaciones para asumir "la responsabilidad histórica" de continuar el proyecto político instaurado tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

Reconoce incertidumbre sobre el modelo

En uno de los pasajes más llamativos de su intervención, Díaz-Canel reconoció las dificultades para definir cómo construir el socialismo en las actuales circunstancias y recordó declaraciones realizadas por Fidel Castro en 2005, cuando admitió que nadie sabía con exactitud cómo desarrollar ese modelo económico.

"Nadie hasta hoy explicó, mucho menos probó en la práctica, cómo se construye el socialismo en una nación bajo las condiciones de asedio que soporta Cuba", expresó.

La referencia evocó las palabras pronunciadas por Fidel Castro hace dos décadas, cuando reconoció que uno de los mayores errores de la dirigencia revolucionaria había sido asumir que existía una fórmula conocida para edificar el socialismo.

Sin apertura política

Pese a las dudas expresadas sobre el modelo económico, Díaz-Canel dejó claro que el régimen no contempla cambios estructurales en el sistema político ni una eventual transición hacia una economía de mercado.

"¡No nos proponemos, ni jamás estará en nuestros propósitos, la restauración del capitalismo en Cuba!", enfatizó, al insistir en que las reformas buscan garantizar la continuidad del proyecto socialista.

Las declaraciones se producen en momentos en que Cuba atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas, marcada por la escasez de alimentos, apagones, deterioro de los servicios públicos y un creciente éxodo migratorio, mientras sectores opositores reclaman transformaciones políticas y económicas de mayor profundidad.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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