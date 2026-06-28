Noruega sorprende e Inglaterra decepciona: el balance inesperado del Mundial 2026

A medida que avanza la fase de grupos del Mundial 2026 comienzan a aparecer las primeras conclusiones. Aunque todavía quedan partidos por disputarse, algunas selecciones ya han logrado superar las expectativas, mientras otras generan dudas pese a seguir con opciones de avanzar.

En ese escenario, Noruega se ha convertido en la gran sorpresa positiva del torneo, mientras que Inglaterra aparece entre las principales decepciones.

La selección noruega llegó a la Copa del Mundo con una generación talentosa encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard, pero lejos del grupo de favoritos que integran potencias como Argentina, Francia, Brasil o España. Sin embargo, los escandinavos han sido uno de los equipos más convincentes en las primeras jornadas.

Noruega debutó con una contundente victoria por 4-1 sobre Irak y confirmó su buen momento al derrotar 3-2 a Senegal, uno de los rivales más exigentes de su grupo. Con esos resultados aseguró su clasificación anticipada a la siguiente ronda y se instaló entre los equipos con mejor rendimiento del campeonato.

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Gran parte del protagonismo recae sobre Haaland, quien ha respondido a las expectativas con goles y actuaciones decisivas. El delantero se ha convertido en una de las figuras del Mundial gracias a su capacidad para marcar diferencias en el área rival. Sin embargo, el éxito noruego no depende únicamente de su estrella. El equipo ha mostrado orden táctico, intensidad y una propuesta ofensiva que le permite competir de igual a igual frente a selecciones de mayor tradición mundialista.

La sensación es que Noruega ha dejado de ser una selección prometedora para convertirse en una realidad. Su rendimiento ha despertado ilusión entre sus aficionados y respeto entre sus rivales, que ya la observan como una amenaza de cara a las rondas eliminatorias.

En el otro extremo aparece Inglaterra. Si bien los resultados no son alarmantes, el rendimiento colectivo ha estado por debajo de lo esperado. Los ingleses iniciaron su participación con una victoria por 4-2 sobre Croacia, pero posteriormente empataron sin goles frente a Ghana en un partido que dejó más interrogantes que certezas.

El problema para Inglaterra no pasa únicamente por los puntos obtenidos, sino por la imagen mostrada en el campo. Con una plantilla repleta de figuras internacionales y considerada una de las candidatas al título, se esperaba un equipo más dominante y contundente. Sin embargo, en varios momentos ha mostrado dificultades para generar peligro y aprovechar el talento de jugadores como Harry Kane o Jude Bellingham.

Otros casos

La etiqueta de decepción también podría aplicarse a otras selecciones. Bélgica todavía no ha conseguido una victoria y Ecuador ha complicado sus opciones tras dejar escapar puntos importantes. Sin embargo, ninguna de ellas llegó al torneo con la presión y las expectativas que acompañan a Inglaterra.

El Mundial aún puede cambiar muchas historias. Inglaterra dispone de tiempo para reaccionar y confirmar su condición de favorita, mientras que Noruega deberá demostrar que su brillante comienzo no es una casualidad. Por ahora, la Copa del Mundo tiene una gran revelación y una selección que todavía está en deuda con su potencial. La sorpresa habla noruego; la decepción, al menos hasta este momento, parece hablar inglés.

FUENTE: AFP