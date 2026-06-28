Edificios sociales de misión de Chávez se desmoronan como castillos de arena por los sismos, según reportes

Se observa un edificio dañado a través de la ventana de un autobús que transporta a miembros del Regimiento de Instrucción e Intervención de la Seguridad Civil francesa (UIISC 7) en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 27 de junio de 2026, mientras se despliegan para colaborar en las operaciones de rescate tras los terremotos.

CARACAS. - Los grandes edificios multifamiliares de interés social en el estado La Guaira de Venezuela , que fueron construidos en el marco de la Misión Vivienda de Hugo Chávez por todo el país, se cayeron como “castillos de arena” por los dos fuertes sismos ocurridos el miércoles 24 de junio en horas de la tarde, según reportes internacionales.

Los edificios ubicados en los sectores Caraballeda y Catia La Mar, una de las zonas más devastadas del litoral central, no resistieron los intensos movimientos telúricos, como tampoco otros complejos residenciales de esas zonas ahora devastadas

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La diferencia es que la construcción de edificaciones no contó con materiales adecuados, sino de baja calidad y sin regirse por las normas antisísmicas obligatorias desde el último terremoto de 1967, según la advertencia de ingenieros y especialistas citada por un diario español. Además, tienen anime.

“Quiero felicitar a todos los trabajadores que están levantando esta ciudad aquí en Catia La Mar”, dijo Chávez en el lugar que ahora luce derruido por los terremotos, tras exaltar un convenio con Turquía.

Misión Vivienda, cubierta por la corrupción

La Misión Vivienda que levantó estructuras con finalidad social fue uno de los proyectos del chavismo en los que participó en 2011 como contratista el empresario colombiano, Alex Saab, operador financiero de Maduro y procesado por la justicia de EEUU, a través de su compañía Fondo Global de Construcción, en sociedad con el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, según informaciones.

El proyecto fue resultado de un convenio entre Venezuela y Bielorrusia para por el que el gobierno de Aleksandr Lukashenko recibió al menos 120 millones de dólares a mediados de 2011, pero luego se paralizó.

Todavía en 2014, dos años después de iniciada la obra, el proyecto permaneció cubierto por la desidia y la corrupción, alertó entonces la organización Transparencia Venezuela tras realizar una minuciosa investigación.

Un proyecto en el suelo

“Hay 193 edificaciones en Hugo Chávez de las cuales solo tres han quedado en pie. Todas han colapsado con el terremoto”, según relatos de uno de los ocupantes de esas viviendas citadas por el medio español, que ha quedado sin hogar.

Al menos dos de las cinco estructuras que forman parte del conjunto de la Misión Vivienda, se derrumbaron

También en Catia la Mar, en el otro extremo de La Guaira, a cierta distancia de Caraballeda está el conjunto habitacional llamado Hugo Chávez en el que vivían 7.000 personas, y también habría sufrido serios daños.

Con ello, los ocupantes de las viviendas de entre 71 a 82 metros cuadrados de los edificios de la Misión han fallecido mientras que otros esperan por equipos de socorro para poder rescatar con vida a familiares, según el reporte.

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FUENTE: Con información de abc.es, armandoinfo.com