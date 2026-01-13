Distrito Escolar de Broward anuncia prioridades en medio de críticas del gobernador Ron DeSantis

BROWARD .- El Distrito Escolar del Condado de Broward ofreció este martes una conferencia de prensa para presentar sus prioridades de cara a la segunda mitad del año escolar 2025–2026, en un contexto marcado por una creciente controversia política tras las duras críticas del gobernador de Florida, Ron DeSantis .

La presidenta de la Junta Escolar , Sarah Leonardi, y el superintendente Howard Hepburn encabezaron el encuentro, pautado para las 8:30 de la mañana en el Centro Administrativo Kathleen C. Wright, en Fort Lauderdale. Se abordaron temas clave como el rendimiento académico, la seguridad en los planteles, la preparación de los maestros y nuevas iniciativas de apoyo a los estudiantes.

El anuncio llega apenas un día después de que el gobernador DeSantis calificara públicamente al sistema escolar de Broward como “un desastre” y sugiriera que una intervención administrativa por parte del estado podría ser “la mejor manera de avanzar”. El mandatario aseguró que el distrito ha fallado en cumplir su misión educativa y que, en su opinión, ha operado más en beneficio de intereses internos, en particular los sindicatos de maestros, que de los padres y los alumnos.

Las críticas se producen en un contexto de caída en la matrícula. Datos recientes indican que las escuelas públicas de Broward han perdido más de 9,000 estudiantes en comparación con el año anterior, una cifra que ha generado preocupación sobre la estabilidad y el desempeño del sistema educativo del condado.

Desde la Junta Escolar, la presidenta Sarah Leonardi rechazó las afirmaciones del gobernador y defendió el desempeño del distrito. Según señaló, Broward ha obtenido una calificación “A” durante dos años consecutivos, de acuerdo con los criterios establecidos por el propio estado de Florida. Además, subrayó que "los requisitos legales para que el estado pueda intervenir un distrito escolar son estrictos" y que, en su opinión, "Broward no cumple con esas condiciones."

Leonardi también extendió una invitación al gobernador para que visite las escuelas del condado y observe de primera mano el trabajo que se está realizando. “En cualquier organización grande siempre hay áreas de mejora, pero somos un libro abierto y estamos listos para trabajar con el gobernador y su equipo”, afirmó.

La conferencia de este martes se perfiló como un momento clave para que la administración escolar expusiera su visión y respondiera a las críticas en medio de un debate que podría tener implicaciones políticas y educativas de gran alcance para el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos.

Diario Las Américas solicitó información oficial al Distrito Escolar del Condado de Broward sobre sus prioridades, estadísticas académicas actuales, programas en marcha y su posición frente a las declaraciones de Ron DeSantis. El distrito confirmó haber recibido la solicitud y señaló que el Chief of Staff y el equipo de Comunicaciones están preparando una respuesta, la cual será incorporada a esta cobertura tan pronto esté disponible.