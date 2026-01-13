martes 13  de  enero 2026
POLÉMICA

Distrito Escolar de Broward anuncia prioridades en medio de críticas del gobernador Ron DeSantis

El anuncio llega apenas un día después de que el gobernador DeSantis calificara públicamente al sistema escolar de Broward como “un desastre”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.&nbsp;

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. 

AP/BRYNN ANDERSON
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

BROWARD.- El Distrito Escolar del Condado de Broward ofreció este martes una conferencia de prensa para presentar sus prioridades de cara a la segunda mitad del año escolar 2025–2026, en un contexto marcado por una creciente controversia política tras las duras críticas del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

La presidenta de la Junta Escolar, Sarah Leonardi, y el superintendente Howard Hepburn encabezaron el encuentro, pautado para las 8:30 de la mañana en el Centro Administrativo Kathleen C. Wright, en Fort Lauderdale. Se abordaron temas clave como el rendimiento académico, la seguridad en los planteles, la preparación de los maestros y nuevas iniciativas de apoyo a los estudiantes.

Lee además
Selección de imágenes: Once upon my mother, Lucky star, Jerusalem ´67, A letter to David and The sea. 
CINEMATOGRAPHY

The Miami Jewish Film Festival is here
Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

El anuncio llega apenas un día después de que el gobernador DeSantis calificara públicamente al sistema escolar de Broward como “un desastre” y sugiriera que una intervención administrativa por parte del estado podría ser “la mejor manera de avanzar”. El mandatario aseguró que el distrito ha fallado en cumplir su misión educativa y que, en su opinión, ha operado más en beneficio de intereses internos, en particular los sindicatos de maestros, que de los padres y los alumnos.

Las críticas se producen en un contexto de caída en la matrícula. Datos recientes indican que las escuelas públicas de Broward han perdido más de 9,000 estudiantes en comparación con el año anterior, una cifra que ha generado preocupación sobre la estabilidad y el desempeño del sistema educativo del condado.

Desde la Junta Escolar, la presidenta Sarah Leonardi rechazó las afirmaciones del gobernador y defendió el desempeño del distrito. Según señaló, Broward ha obtenido una calificación “A” durante dos años consecutivos, de acuerdo con los criterios establecidos por el propio estado de Florida. Además, subrayó que "los requisitos legales para que el estado pueda intervenir un distrito escolar son estrictos" y que, en su opinión, "Broward no cumple con esas condiciones."

Leonardi también extendió una invitación al gobernador para que visite las escuelas del condado y observe de primera mano el trabajo que se está realizando. “En cualquier organización grande siempre hay áreas de mejora, pero somos un libro abierto y estamos listos para trabajar con el gobernador y su equipo”, afirmó.

La conferencia de este martes se perfiló como un momento clave para que la administración escolar expusiera su visión y respondiera a las críticas en medio de un debate que podría tener implicaciones políticas y educativas de gran alcance para el cuarto distrito escolar más grande de Estados Unidos.

Diario Las Américas solicitó información oficial al Distrito Escolar del Condado de Broward sobre sus prioridades, estadísticas académicas actuales, programas en marcha y su posición frente a las declaraciones de Ron DeSantis. El distrito confirmó haber recibido la solicitud y señaló que el Chief of Staff y el equipo de Comunicaciones están preparando una respuesta, la cual será incorporada a esta cobertura tan pronto esté disponible.

Temas
Te puede interesar

Joven enfrenta cargos de intento de asesinato tras tiroteo en Hialeah

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Miami.
MUNDO

Conozca las ciudades más peligrosas del mundo en 2026

Te puede interesar

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000