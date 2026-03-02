lunes 2  de  marzo 2026
Proclaman el "Acuerdo de Liberación", una hoja de ruta integral para fin del castrismo

La ARC y Pasos de Cambio presentaron en Miami una hoja de ruta para la transición democrática en Cuba que exige el desmantelamiento del sistema unipartidista y la celebración de elecciones libres

Firmantes enseñan el Acuerdo de Liberación de Cuba.

Firmantes enseñan el "Acuerdo de Liberación" de Cuba.

Por Daniel Castropé

MIAMI. – En un acto de profunda trascendencia política celebrado este lunes en la Ermita de la Caridad, las coaliciones Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y Pasos de Cambio lanzaron oficialmente el denominado «Acuerdo de Liberación».

Según sus promotores, esta iniciativa conjunta no es solo una declaración de principios, sino un plan articulado para el restablecimiento del Estado de derecho en Cuba, suscrito por organizaciones de peso histórico como la Brigada 2506 y diversos grupos de la resistencia interna.

El evento representó el cierre de un fin de semana de movilización que inició el sábado con la develación de un banco en memoria de Oswaldo Payá Sardiñas, con lo que se consolida un frente común en un momento en el que la presión internacional sobre La Habana alcanza niveles inéditos bajo la actual administración estadounidense.

La proclamación del documento se produce en un contexto de máxima alineación con la política exterior del presidente Donald Trump, quien desde su regreso al poder en 2025 reactivó y profundizó la estrategia de cerco total al régimen.

Puntos clave

Este plan, que refuerza la presión económica que Washington ejerce desde la Casa Blanca, integra una estrategia en tres fases críticas: liberación, estabilización y democratización.

Entre los puntos más ambiciosos del acuerdo destaca el desmantelamiento de las estructuras del Partido Comunista de Cuba (PCC), la desmilitarización de la vida pública y la creación de comisiones de trabajo en áreas de emergencia humanitaria, justicia y reforma constitucional, con el fin de evitar el caos tras el colapso del sistema vigente.

Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide e integrante de la CIDH, recalcó durante la ceremonia que el sufrimiento del pueblo en la isla en este momento es brutal y que, por tanto, no puede haber estabilización bajo represión.

La líder opositora aclaró que el movimiento no presenta simplemente una lista de deseos, sino que está impulsando un plan de transición integral que comprende cada aspecto necesario durante un periodo provisional, desde lo institucional hasta lo económico, expandiéndose mediante comisiones de trabajo que ya han sido activadas para responder a la emergencia nacional.

Acción directa

Por su parte, Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la ARC, realizó un enérgico llamado a la acción directa y al compromiso internacional. En sus palabras, llegó el momento de “culminar la cruzada” para que Cuba sea libre de nuevo y los cubanos puedan decidir su futuro.

Gutiérrez-Boronat hizo un llamado explícito a trabajar por el levantamiento “justo y necesario” del pueblo de Cuba contra la dictadura y exigió un cerco diplomático internacional aún más estrecho sobre el régimen.

Además, envió un mensaje de unidad nacional al convocar a todos aquellos cubanos que no tengan las manos manchadas de sangre a dar un paso al frente y apoyar la libertad del pueblo, mientras aseguró que los firmantes del acuerdo asumirán todo el sacrificio y el riesgo necesario en este tramo final hacia la república.

Prioridades

El acuerdo ratificado establece como prioridad absoluta la liberación inmediata de los más de mil presos políticos y el fin de la impunidad por crímenes de lesa humanidad, puntos que resuenan con la retórica de la administración Trump en Washington.

Al proponer un gobierno provisional limitado y la posterior convocatoria a elecciones generales multipartidarias y supervisadas, las coaliciones buscan llenar el vacío de poder que el colapso sistémico del castrismo está generando.

La jornada concluyó con un ambiente de resolución, donde el exilio y la resistencia interna declararon que cada cubano, independientemente de su ubicación, está llamado a ser protagonista de su propia liberación en esta nueva era republicana que hoy comienza a dibujarse frente a la costa de Miami.

