miércoles 25  de  febrero 2026
ROBO VIOLENTO

Golpean a hombre en intento de robo tras salir del banco en West Park

Tres sospechosos intentaron robar dinero a un hombre que regresaba del banco y lo agredieron en el rostro antes de escapar. El hecho quedó captado por cámaras de vigilancia y se busca a los responsables.

Escena de este caso que continúa bajo investigación.

OFICINA DEL SHERRIF CONDADO BROWARD
Momento en que la víctima es atacada por uno de los criminales.

Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

WEST PARK. - Un hombre de 63 años de edad fue víctima de un intento de robo violento ocurrido el pasado lunes alrededor de las 5:00 p.m. en la cuadra 570 de la avenida 37 al suroeste de esa ciudad, cuando regresaba a su vivienda después de retirar dinero de una sucursal de Bank of America, ubicada en la intersección de la calle 63 y Sterling Road, según informó la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

De acuerdo con la investigación, el afectado había retirado 2,140 dólares antes de dirigirse a su residencia. Al llegar al lugar, observó a varias personas dentro de una miniván blanca estacionada cerca de la vivienda. Según el reporte, la cifra mencionada fue sustraída del vehículo mientras el denunciante conversaba con su hija.

Según las autoridades, al menos tres sospechosos participaron en el hurto. Dos de ellos intentaron distraer a la víctima mientras un tercer individuo sacaba el dinero del interior del carro.

Cuando el hombre enfrentó a los sujetos, uno de ellos lo golpeó en el rostro, provocando que cayera al suelo, antes de huir junto a los demás implicados en el automóvil antes mencionado.

El incidente fue captado por cámaras de vigilancia que muestran el momento en que los criminales ejecutan la operación y luego escapan de la escena.

Detectives del BSO indicaron que los individuos buscados son tres hombres afroamericanos, sin precisar en más características. Hasta el momento no se han anunciado arrestos y el caso continúa bajo investigación.

La policía exhortó a la comunidad a mantenerse alerta al realizar transacciones bancarias o utilizar cajeros automáticos, ocultar el efectivo retirado y evitar dirigirse directamente a casa si sospechan que están siendo seguidos.

Las autoridades solicitaron la colaboración del público. Cualquier persona con información puede comunicarse con Broward Crime Stoppers al 954-493-TIPS (8477).

