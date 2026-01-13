martes 13  de  enero 2026
Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, alerta que impartir cursos de conducción o las “traffic school” sin licencias estatales es ilegal y conlleva sanciones, cierres y acciones coordinadas con autoridades de Florida

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, advirtió este 12 de enero de 2026 que cualquier persona o entidad que opere una escuela de conducción o de tránsito sin las licencias, permisos y aprobaciones exigidas por ley está incurriendo en una actividad ilegal que pone en riesgo la seguridad pública y engaña a las familias.

Fernández fue enfático al señalar que estas prácticas “no serán toleradas” y anunció que su oficina intensificará la identificación de operaciones fuera de la ley, en coordinación con las autoridades estatales, para tomar acciones de cumplimiento decisivas contra quienes impartan cursos sin autorización.

Rol del Recaudador de Impuestos

Como agencia responsable de emitir licencias de conducir en el condado, la Oficina del Recaudador de Impuestos tiene el deber de proteger a los residentes y garantizar que los servicios vinculados a la conducción se ofrezcan de manera legal y transparente. En ese marco, Fernández subrayó que su despacho actuará contra compañías que operen sin cumplir los requisitos estatales.

Información oficial y lista de escuelas autorizadas

El funcionario recordó que en el sitio web oficial del recaudador de impuestos los residentes pueden consultar una lista actualizada de escuelas de manejo que cuentan con las licencias y aprobaciones requeridas conforme a las normas del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV). La medida busca brindar información clara y proteger a las familias, asegurando que solo proveedores legítimos operen en Miami-Dade.

Qué establece la ley de Florida sobre “traffic school”

La ley de Florida es clara, conforme al Estatuto de Florida §318.1451 y a las normas del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), los cursos de mejora para conductores, conocidos como traffic school, deben estar expresamente aprobados por el FLHSMV.

El recaudador alertó que no existen escuelas de tránsito independientes en el estado y cualquier entidad que ofrezca estos cursos debe mantener un contrato válido con un proveedor de cursos formalmente autorizado. Además, los proveedores aprobados están obligados a cumplir con los estándares curriculares y a reportar la finalización de los cursos según lo exige la ley.

Operar, anunciar o cobrar tarifas sin cumplir con estos requisitos de aprobación, contratación y reporte no está permitido, advirtió Fernández.

Consecuencias por operar sin licencia

Las personas o negocios que se presenten falsamente como escuelas con licencia, o que ofrezcan servicios de mejora para conductores sin cumplir la ley, violan el estatuto estatal y engañan al público.

Fernández sostuvo que su oficina, junto al FLHSMV, autoridades estatales y agencias del orden, cerrará las operaciones ilegales y hará rendir cuentas a los infractores.

“El cumplimiento no es opcional. La ley se hará cumplir”, sentenció el recaudador, y reiteró que la prioridad es proteger a los residentes y la integridad del sistema de licencias y educación vial en Miami-Dade.

[email protected]

