Doral acude a las urnas para elegir nuevo alcalde entre dos candidatas

De esta manera, la alcaldía de Doral será representada por una mujer por primera vez, desde la fundación de la municipalidad en 2003.

Ambas candidatas han sido concejales del cuerpo legislativo municipal que, junto a quien ocupa el puesto de alcalde, lleva las riendas de una creciente comunidad de 80.000 habitantes.

Además, Doral vota dos puestos en el Concejo municipal. Susie Castillo y Rafael A. Pineyro optan por el asiento número 1, mientras Ivette González Petkovich y Maureen Porras disputan el puesto 2.

Los colegios electorales en Doral están abiertos de 7 A.M. a 7 P.M.

Si usted es votante en Doral, no olvide llevar una identificación con fotografía, como puede ser el carné de conducir, el pasaporte o tarjeta estatal de identidad; para verificar la autenticidad del portador. De lo contrario, si no lleva el documento requerido, no podrá depositar su voto.

Verifique su carné de votante antes de dirigirse al colegio electoral.

Colegios electorales en Doral