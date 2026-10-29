Doral se prepara para el G20 y sus efectos comenzarán antes de la cumbre

MIAMI. — Doral se prepara para varios días de alteraciones en el tránsito, las escuelas y los espacios públicos por la cumbre del G20, prevista para el 14 y 15 de diciembre en Trump National Doral, con medidas de seguridad que podrían comenzar a afectar la movilidad desde el día 10.

La alcaldesa Christi Fraga presentó los preparativos junto con representantes del Servicio Secreto, la Policía municipal, Miami-Dade y las autoridades escolares. El encuentro reunirá a delegaciones internacionales y requerirá coordinación entre organismos federales, estatales y locales.

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Las autoridades anticipan cierres, desvíos y controles de acceso cerca del recinto. Los detalles se divulgarán conforme se completen los planes y las condiciones de seguridad permitan hacerlos públicos.

Cambios en escuelas y desplazamientos

Miami-Dade County Public Schools recibió autorización para ofrecer una opción de enseñanza virtual durante los dos días de la cumbre en siete centros de Doral, según un memorando del 26 de octubre citado por el municipio.

Los establecimientos son Eugenia B. Thomas K-8 Center, J.C. Bermudez Doral Senior High School, Dr. Rolando Espinosa K-8 Center, John I. Smith K-8 Center, Dr. Toni Bilbao Preparatory Academy, Andrea Castillo Preparatory Academy y Ronald W. Reagan/Doral Senior High School.

El distrito todavía coordina los requisitos de asistencia, los ajustes de transporte y las posibles modificaciones de los programas anteriores y posteriores al horario escolar. Las familias recibirán instrucciones directamente de sus centros.

El miembro de la Junta Escolar Danny Espino explicó que la decisión responde a dificultades previstas para que padres y docentes lleguen a los planteles, además de preocupaciones sobre la movilidad ante una emergencia. La enseñanza remota busca reducir esos desplazamientos durante la operación de seguridad.

También habrá cambios en instituciones privadas y chárter. Downtown Doral Charter Schools, Doral Academy y Shelton Academy ofrecerán clases virtuales, mientras Divine Savior Academy suspenderá las actividades lectivas ambos días, según la comunicación municipal.

Un operativo que comenzará antes

La avenida 87 y la calle 36 del noroeste figuran entre los corredores donde se esperan mayores dificultades. El municipio aconseja evitar desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y reservar tiempo adicional para los viajes indispensables.

Doral Central Park permanecerá cerrado del 11 al 16 de diciembre para apoyar las operaciones vinculadas con la cumbre. Algunas actividades recreativas serán trasladadas a otros parques. Fraga también recomendó que las empresas consideren permitir el trabajo remoto cuando sus funciones lo hagan posible.

El Servicio Secreto encabezará la coordinación de seguridad junto con otras agencias. La Policía de Doral presentó un centro de mando móvil que facilitará las comunicaciones y la respuesta operativa cerca del recinto. Las autoridades federales señalaron que no habían identificado amenazas relacionadas con el encuentro.

Para responder preguntas, la Ciudad anunció reuniones comunitarias el 4 de noviembre, de 6:00 a 8:00 p. m., en Doral Central Park, y el 14 de noviembre, de 10:00 a. m. al mediodía, en Doral Legacy Park.