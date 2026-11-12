Feria Internacional de Arte de Doral apuesta por la diversidad cultural

Exterior del Doral Cultural Arts Center, donde se realiza la Feria Internacional de Arte de Doral del 12 al 15 de noviembre.

Piezas de arte en exhibición en la cuarta edición de la feria.

Piezas de arte en exhibición en la cuarta edición de la feria.

El curador Félix Suazo y el director de la Doral International Art Fair, Jesús Fuenmayor, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

MIAMI.- La diversidad cultural que caracteriza al sur de Florida encuentra en el arte un espacio para expresarse y dialogar. La Feria Internacional de Arte de Doral celebra su cuarta edición del 12 al 15 de noviembre en el Doral Cultural Arts Center, con una propuesta que reúne más de 25 galerías y exhibiciones de unos 100 creadores, entre ellos artistas emergentes y figuras reconocidas del arte latinoamericano.

El encuentro, con entrada gratuita y abierto a toda la comunidad, amplía este año su participación institucional con la incorporación del Museo Contemporáneo de las Américas, el Instituto Cultural de México y el Centro Cultural Español, además de las galerías que han acompañado las ediciones anteriores.

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Jesús Fuenmayor, director de la Doral International Art Fair (DIAF), explicó que uno de sus principales objetivos es acercar el arte latinoamericano a los residentes y ofrecerles herramientas para comprender sus distintas manifestaciones.

“Además, nuestra feria tiene un alto componente educativo. La idea es poder transmitir a todos los residentes, ya ni siquiera del Doral, sino del condado de Miami-Dade, formación sobre coleccionismo, poder entender el impacto del arte público en nuestras ciudades”, afirmó Fuenmayor.

La selección de los proyectos es el resultado de un trabajo conjunto entre el equipo curatorial y las galerías participantes.

Félix Suazo, curador, precisó que son estas últimas las que presentan a sus artistas y propuestas, mientras el equipo especializado las asesora y contribuye a definir la mejor manera de exhibirlas.

“El criterio, como siempre, es la calidad”, subrayó Suazo, quien explicó que la selección también toma en cuenta la conexión de las obras con inquietudes actuales como las migraciones, los afectos, la virtualidad y las tensiones que atraviesan a sociedades en distintas latitudes.

Maestros latinoamericanos y nuevas voces

Entre los proyectos especiales de esta edición destaca la propuesta de Carola Bravo, artista venezolana radicada en Miami, cuya obra aborda cómo los terremotos están modificando los ecosistemas naturales.

La programación también incluye trabajos de reconocidos maestros latinoamericanos como los venezolanos Carlos Cruz-Diez y Jesús Soto, así como del colombiano Eduardo Ramírez Villamizar. A ellos se suma una sección dedicada a alrededor de 10 artistas invitados, con especial atención a la escultura y las expresiones tridimensionales, indicó Suazo.

En este apartado figuran el escultor cubano Florencio Veláver Soto, el colombiano Óscar Esteban Martínez, la artista cubana Ivonne Ferrer, el escultor latinoamericano Francisco Narváez, Sandra Ramos y Brandon Amira, artista nacido en Florida de padres cubanos.

Para el curador, la convivencia entre artistas de amplia trayectoria y otros emergentes es uno de los valores de la feria. La presencia de.

“Trabajar también con las nuevas generaciones, con los jóvenes artistas, es un tema de sobrevivencia. Es lo que está sucediendo, lo que viene y lo que va a garantizar nuestro futuro”, expresó.

La feria busca, además, propiciar un contacto directo entre los creadores, los galeristas y los visitantes.

Fuenmayor adelantó que quienes recorran el recinto podrán conversar con los artistas y conocer de primera mano sus procesos, perspectivas y trayectorias profesionales.

“Cuando vayas a la feria, vas a conocer al galerista, pero también seguramente va a estar el artista en alguno de los pasillos. Y se va a poder generar ese diálogo entre el visitante y el artista”, comentó el director de la feria.

El arte como reflejo de una comunidad multicultural

La representación de distintas nacionalidades es otro de los ejes del encuentro. Colombia, México, Ecuador, Cuba, Venezuela, España y Estados Unidos, entre otros países, están presentes a través de las galerías y sus artistas. Una muestra de esa proyección internacional es la participación especial de Ecuador, con la Bienal Nómada de Cuenca, curada por Hernán Pacurucu, director de la Bienal de Cuenca, que presenta un conjunto de creadores emergentes ecuatorianos.

Esta diversidad, según los organizadores, refleja la composición multicultural de Doral y del sur de Florida.

Asimismo, Fuenmayor destacó que la feria pretende promover el respeto, la convivencia y el reconocimiento de las distintas identidades que integran la comunidad.

“Somos inmigrantes, pero es la mejor manera de decir lo que nosotros somos y cómo podemos representarlo a través de este ejercicio”, afirmó.

Por su parte, Suazo coincidió en que el arte permite observar la realidad desde diferentes perspectivas y reconocer la riqueza de una sociedad heterogénea. Las obras seleccionadas abordan la naturaleza, el medioambiente, la migración y la supervivencia, pero también las experiencias cotidianas y los aspectos más íntimos de la vida.

“Lo que nosotros queremos promover es justamente esa convivencia en la diversidad, convivencia en la riqueza y eso es lo que no se puede perder, la riqueza de lo que somos”, señaló el curador.

Una feria con proyección cultural y económica

La iniciativa nació en el marco de la celebración de los 20 años de la ciudad de Doral, a partir de una propuesta impulsada por el sector académico y universitario junto con el gobierno local y otros actores comunitarios, según explicó Jesús Fuenmayor.

Desde entonces, la feria se propone consolidarse como una cita que antecede a las grandes ferias que se celebran en el sur de Florida durante la Semana del Arte en noviembre y diciembre.

Fuenmayor también explicó que el propósito es ofrecer una experiencia accesible, en la que el público pueda recorrer las exhibiciones, asistir a charlas, participar en presentaciones de libros y acercarse al mundo del arte. También destacó la repercusión económica que genera la temporada de ferias para sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía.

Sin embargo, la proyección de la Feria Internacional de Arte de Doral va más allá de su calendario anual. Sus organizadores aspiran a desarrollar actividades durante el resto del año y ampliar su alcance educativo.

“En la medida que tú sientas que el arte es parte de tu vida, en esa medida nosotros estaremos creciendo institucionalmente”, afirmó el director.

A su juicio, acercar el arte a la vida cotidiana puede contribuir a una convivencia pacífica y aportar otros beneficios.

“Queremos llegar a la comunidad, queremos educar, formar parte de ese sistema en el cual se entienda que el arte es una filosofía de vida. En la medida que tú inyectes eso, estoy seguro de que habrá mucha más tolerancia, mejor pensamiento crítico, mayor creatividad, y más posibilidades de neutralizar conflictos; podemos utilizar el arte como convivencia de paz”, dijo Fuenmayor.

Para más información, visite artdoral.com