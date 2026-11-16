lunes 16  de  noviembre 2026
VENEZUELA

Presos políticos militares con signos de deterioro por la huelga de hambre; afirman que la mantendrán

Defensores de derechos humanos alertaron que las demandas de más de 38 encarcelados en Ramo Verde no han sido atendidas, a siete días de la huelga

Un grupo de presos políticos militares protestan dentro de las instalaciones de la cárcel Ramo Verde, en Los Teques, Venezuela, el 12 de noviembre de 2026&nbsp;

Un grupo de presos políticos militares protestan dentro de las instalaciones de la cárcel Ramo Verde, en Los Teques, Venezuela, el 12 de noviembre de 2026 

AFP/Jesús Vargas
Por Olgalinda Pimentel

CARACAS.- A siete días de iniciar una huelga de hambre para exigir justicia, varios de los 38 presos políticos militares recluidos en la cárcel de Ramo Verde en Venezuela presentan ya seria descompensación y deterioro de salud, según alertaron este lunes defensores de derechos humanos y familiares, quienes exigen su libertad.

A la petición se unieron oficiales de la Fuerza Armada Nacional en situación de retiro, que conforman el Frente Institucional Militar, quienes rechazaron en un comunicado “cualquier pretensión de condicionar su eventual excarcelación a medidas de destierro o expulsión del país”.

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La libertad de todos los presos políticos —321, hasta este lunes, según la ONG Foro Penal— es una de las principales demandas en Venezuela y fue tema prioritario del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en su reunión con el canciller venezolano Oliver Blanco, en Washington.

El jefe de la diplomacia estadounidense, quien se ha encargado directamente del caso Venezuela, instó “a continuar la liberación de los presos políticos restantes”.

Presos políticos militares en riesgo

El Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) difundió en su cuenta de X la denuncia de Suilymar Díaz, esposa del sargento segundo Ronaldo Romero, acerca del agravamiento de la salud y la solicitud de “atención médica urgente e inmediata para los 36 presos políticos militares”.

“Díaz denunció que los privados en libertad aún carecen de hidratación y no han podido acceder a sanitarios para hacer sus necesidades fisiológicas”, señala, al reiterar el reclamo de los “tratos inhumanos a los que han sido sometidos en las última semana debido a su protesta”.

“Esta situación ha provocado que todos se encuentren descompensados y requieran de atención médica urgente”, dijo la ONG que enumera las exigencias de los presos, entre ellas la garantía de integridad física y la vida.

El sábado pasado, se informó del traslado urgente del sargento Alfredo Lobo al Hospital Militar de Caracas, debido al deterioro de su salud.

Derechos no atendidos

Los presos políticos militares insisten en que mantendrán la huelga de hambre “de manera indefinida hasta que se constituyan mesas de trabajo efectivas, verificables y se den respuestas concretas”, según un pliego de peticiones que hizo público la defensora de derechos humanos Tamara Sujú, directora del Instituto internacional Casla.

Además de la excarcelación e inmediata libertad de los efectivos que siguen presos a pesar de haber cumplido “íntegramente” la pena impuesta, piden que se regularicen los procesos y se respeten los lapsos de apelaciones y decisiones ajustadas a derecho “sin presión del gobierno, para la totalidad de los procesados”.

También exigen “un canal directo de comunicación y verificación con la Mesa de Negociación” que compone una representación del chavismo y de la oposición “para incorporar formalmente la causa de los efectivos militares presos políticos” y tramitar la libertad por medidas cautelares o beneficios.

Este lunes, Juan Miguel Matheus, integrante de la delegación opositora, aseguró que “todo preso político (civil y militar) debe ser liberado por su dignidad y no se les puede reducir a un elemento de transacción en la Mesa”, pero no aludió directamente la situación en Ramo Verde

Informó que el fin de semana se abordaron los temas de inhabilitaciones y derechos políticos y la transformación del poder judicial a través de la renovación del Tribunal Supremo.

FUENTE: Con información de Clippve, Tamara Sujú, red X; programa Román Lozinski, MundoUr; AFP

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