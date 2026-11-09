Gomes reacciona tras histórica elección en Doral: "Hubo cosas que me dolieron"

DORAL. — Fernanda Gomes cerró su primera campaña electoral con un mensaje de agradecimiento, pero también con cuestionamientos sobre afirmaciones que considera falsas, después de que un recuento manual dejara a su contrincante, la concejal Maureen Porras, con una ventaja de apenas 12 votos en una de las elecciones más reñidas en la historia de Doral desde su incorporación como ciudad en 2003.

“Durante esta campaña hubo cosas que me dolieron, especialmente escuchar afirmaciones que no eran ciertas”, expresó Gomes en un video publicado en Instagram, sin identificar a los responsables de esas declaraciones.

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La aspirante sostuvo que la experiencia reforzó sus convicciones sobre la importancia de la transparencia y los principios éticos en la política.

“Los resultados son importantes, pero el cómo haces las cosas también lo es”, remarcó, al explicar que quiso demostrar a sus hijas que es posible defender una causa sin renunciar a la honestidad y el respeto.

Gomes agradeció a sus votantes, voluntarios y familiares, así como a la alcaldesa Christi Fraga y los concejales Rafael Piñeyro y Nicole Reinoso, entre otros colaboradores que respaldaron su candidatura.

Además, invitó a los residentes a involucrarse en los asuntos municipales, asistir a las sesiones del Concejo y evaluar el desempeño de sus representantes durante sus mandatos.

“Mi compromiso con Doral sigue intacto. Seguiré aquí escuchando, participando, trabajando por esta comunidad que tanto quiero”, afirmó.

Diferencia histórica de apenas 12 votos

El recuento manual concluido el sábado dejó 9.596 sufragios para Porras y 9.584 para Gomes, según anunció la supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García.

La diferencia equivale aproximadamente a 0,06 puntos porcentuales. Aunque la revisión confirmó que Porras obtuvo la mayor votación, todavía falta la certificación definitiva.

La disputa experimentó sucesivas variaciones. Porras comenzó la noche electoral con una ventaja superior a 400 votos, que cayó a ocho cuando terminaron de reportar los recintos. Posteriormente aumentó a 16, disminuyó a 15 y terminó en 12 tras el recuento.

El voto por correo resultó determinante: Gomes aventajó a Porras por 408 sufragios el día de las elecciones y 43 durante la votación anticipada, mientras la concejal consiguió 466 votos adicionales por correspondencia, según el desglose anterior al recuento.

Antecedentes desde la fundación de Doral

Una revisión de los registros electorales de Miami-Dade desde 2003 no identificó otra contienda por la alcaldía o el Concejo Municipal definida por una diferencia tan reducida.

En las primeras elecciones municipales, celebradas en julio de 2003, Patricia Zulueta superó inicialmente a Robert Van Name por 59 votos. Sin embargo, la disputa requirió una segunda vuelta, en la que Van Name terminó imponiéndose por 189 sufragios.

Otro antecedente ocurrió en noviembre de 2012, cuando Bettina Rodríguez Aguilera derrotó a Clemente Vera por apenas 107 votos en el asiento 2.

En 2022, Rafael Pineyro superó a Susie Castillo por 169 sufragios, mientras Porras llegó al Concejo tras aventajar a Ivette González Petkovich por 247 votos.

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Futuro del gobierno municipal

Doral funciona bajo una estructura integrada por la alcaldesa, cuatro concejales y un gerente municipal. Christi Fraga encabeza el gobierno local, mientras Zeida Sardiñas dirige la administración cotidiana.

Rafael Pineyro ocupa el asiento 1, Nicole Reinoso el 3 y Peter Espinosa ganó el 4, anteriormente ocupado por Digna Cabral. Porras permanece al frente en el asiento 2, pendiente de certificación.

La definición de esta última contienda tendrá implicaciones para el equilibrio político del Concejo, responsable de decisiones sobre presupuesto, desarrollo urbano y cooperación migratoria.

“Un resultado tan cerrado deja muchas emociones, pero también nos recuerda algo: hay muchas voces en esta ciudad que merecen ser escuchadas”, concluyó Gomes.