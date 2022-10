Doral: "Ningún candidato tiene mi experiencia de gobierno" 

Fraga, que en la actualidad es miembro de la Junta de Escuelas Públicas de Miami-Dade, expresó que la presente campaña por la alcaldía es la culminación de un trayecto que comenzó hace casi una década.

“Esto no ha sido un trabajo de seis meses, ni de ocho, han sido nueve años creando relaciones firmes con la comunidad. Un trabajo cuyos resultados he ido demostrando en los diferentes cargos en los que he servido”.

Esta madre, esposa e hija de exiliados cubanos, considera que, a diferencia de sus contrincantes, ella se encuentra en un momento óptimo para asumir los retos que tiene ante sí la ciudad. “Soy la única de los candidatos que puede decir que cuenta con la experiencia de un gobierno grande. He estado en una institución que representa a 400.000 personas de diferentes niveles adquisitivos y distintas sensibilidades. El distrito 5, que aun represento en la Junta Escolar, incluye desde Allapattah, Hialeah y Doral. Esa realidad me ha dotado de una perspectiva única sobre los recursos disponibles, tanto a nivel federal y estatal, una experiencia que ahora puedo poner a disposición de Doral, para ayudar a los más necesitados.

Retos

Fraga, graduada en Administración de Negocio de Miami-Dade College y de Contabilidad y Finanzas por la Universidad Internacional de Florida (FIU), habló sobre los retos que enfrenta Doral y sus posibles soluciones.

Infraestructura

“Doral es una ciudad muy joven que ha sido construida sobre una infraestructura muy vieja. Es imposible entender que una ciudad tan nueva se inunde cada vez que llueva. Sobre todo, en downtown Doral. Eso me preocupa ya que hasta ahora hemos sido bendecidos al no haber sufrido un huracán fuerte. Algo que va a pasar tarde o temprano y debemos estar preparados. Yo seré productiva, me enfocaré en mejorar la infraestructura y buscar el dinero federal que podamos utilizar para mitigar tales riesgos”.

“En los primeros cien días como alcaldesa, pienso contratar a un experto en infraestructuras para analizar las posibles soluciones, sobre todo en área de la 79 Avenida”.

Tráfico

A Fraga le preocupa también el tráfico. Afirmó que busca potenciar el transporte público. Propone rediseñar las rutas para que sean más directas. “Así evitar que para ir a Publix o a un centro comercial tengas que tomar tres autobuses”. Reconoce que la solución no es fácil, “pero podemos reducir el impacto negativo del tráfico y tomar medidas para que las personas tengan más opciones. Cada hora que pasamos atrapados en el tráfico es tiempo que le restamos a nuestra familia. A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, en Doral sí podemos mejorar el tráfico”.

Seguridad

Según Fraga, una de sus prioridades será retener los agentes de policía en la ciudad y disminuir el delito. “Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Además, desde el día uno quiero que se vean las patrullas estacionadas en los diferentes centros comerciales, que se note su presencia en las calles. No para multar, no para intimidar, sino para que la gente se sienta segura en la ciudad”.

Referendo sobre las pensiones

Fraga quiere revocar la ordenanza sobre la pensión vitalicia que aprobó el Concejo para los servidores públicos. “Es algo que me preocupa muchísimo ya que hipoteca nuestro bolsillo. Tengo el compromiso de revocarla a través de un referendo y después plasmar la decisión de los votantes en la Carta Constitutiva para que nunca vuelva a suceder. Si no logramos revocarla, estos políticos recibirían dos pensiones. Algo ilógico, inmoral y una falta de respeto. Sobre todo, porque se aprobó en plena pandemia”.

El bono de los parques

Según la candidata, el bono de 150 millones de dólares, aprobado en 2018 para los parques ha sido muy mal supervisado. “En consecuencia, un parque que iba a costar 90, nos va a salir en 140 millones. Incluso sacaron 47 millones de la reserva. Cuando llegue a la alcaldía, ordenaré una auditoría exhaustiva sobre los parques. Es una decisión muy difícil que estoy dispuesta a hacer para proteger el dinero de nuestros contribuyentes”.

Esta mujer inquieta, comprometida y llena de ideas para la ciudad también desea crear un centro de información y recursos para orientar a empresarios, madres y personas de la tercera edad, sobre cómo emprender, las facilidades educativas o los recursos disponibles en la ciudad.

“Quiero abrir la Ciudad. La alcaldía es de todos nosotros y deberíamos poder ir ahí a buscar los recursos que necesitamos”.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce