Miami acoge congreso nacional de asociaciones españolas en Estados Unidos

MIAMI . Representantes del Gobierno de España , dirigentes comunitarios y miembros de la colectividad española participan en el VI Congreso de Asociaciones y Centros Españoles en Estados Unidos , que se lleva a cabo en el Miami Dade College Padrón Campus desde este jueves y durante todo el fin de semana, con el propósito de reforzar el trabajo conjunto, preservar la identidad cultural y analizar los retos que enfrenta esta comunidad en el país.

El encuentro, que se realiza cada dos años y tiene como sede distintas ciudades, congregó a agrupaciones de varios estados para intercambiar experiencias, coordinar proyectos y fortalecer la comunicación entre la diáspora en Estados Unidos y las instituciones.

La cónsul general de España en Miami, Belén Martínez Carbonell, subrayó el peso que tiene la comunidad española en el país y especialmente en el sur de Florida.

“Actualmente hay 250,000 españoles en Estados Unidos y, de esos, 92,000 pertenecen a la circunscripción del Consulado General de España en Miami”, indicó.

La diplomática resaltó que la reunión ofrece una oportunidad para estrechar vínculos y conocer de primera mano las inquietudes de las asociaciones.

“Es una ocasión muy buena para reunir asociaciones de todo el país, ofrecer la colaboración de las instituciones españolas y apoyar la difusión de la lengua y la cultura españolas”, sostuvo.

Martínez Carbonell también destacó la relevancia histórica del momento.

“Este año se celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y España, y también los hispanos, contribuyeron de forma positiva a esa independencia”, señaló.

Desde el ámbito comunitario, Carmen Jiménez Pérez, representante de la Asociación de Amigos de Castilla y León en Estados Unidos, indicó que la entidad promovió la propuesta para que Miami fuera sede del evento.

“Cuando se nos invitó al congreso que hubo en Los Ángeles hace dos años, pensamos que podía ser una oportunidad para presentar la candidatura y que este año se celebrase aquí en Miami”, comentó.

Asimismo, destacó que el encuentro permite compartir experiencias entre entidades que trabajan por preservar la identidad cultural.

“Miami era el sitio adecuado para poner en común el trabajo que realizan las organizaciones y seguir manteniendo nuestras tradiciones y nuestra historia”, agregó.

Por su parte, María Wildridge, presidenta de la Federación de Asociaciones Españolas en Estados Unidos (FAEHUSA), indicó que la federación surgió con el objetivo de conectar a la colectividad dispersa por el país.

“La organización empezó en 2013 y la idea de la federación es unir a las organizaciones españolas y mantener la comunicación entre nosotros, porque no somos tantos españoles en Estados Unidos”, dijo.

Wildridge añadió que el trabajo de estas entidades ayuda a mantener vivas esas costumbres.

“Estamos intentando continuar la cultura y nuestras tradiciones por medio de estas organizaciones. El punto de encuentro es FAEHUSA”, sostuvo.

Desde el Gobierno de España, Elena Bernardo, directora general de Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, resaltó que estos espacios permiten conocer de forma directa las preocupaciones de los españoles residentes fuera del país.

“Para nosotros es muy importante poder venir aquí como representación del ministerio y tener un encuentro con los españoles que viven en el exterior, escuchar cuáles son sus necesidades, sus problemas y sus intereses”, expresó.

Bernardo recordó que la legislación española reconoce igualdad de derechos para los ciudadanos que viven fuera del territorio nacional.

“La ley dice que un español que reside fuera de España tiene los mismos derechos que una persona que vive en el país”, apuntó.

El consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España en Estados Unidos, Marco Fraile, señaló que el encuentro busca fortalecer la red de colaboración entre las asociaciones de la colectividad.

“El objetivo del congreso es impulsar el asociacionismo y fortalecer la red que tenemos en el país para fomentar nuestra cultura y crear comunidad”, comentó.

Fraile agregó que uno de los principales desafíos es conectar con las nuevas generaciones.

“Tenemos un reto de movilización porque las nuevas generaciones se sienten menos identificadas con el asociacionismo tradicional”, indicó.

El funcionario destacó que el modelo de estas entidades también está evolucionando.

“Ahora es un asociacionismo más virtual y no necesariamente con sedes físicas, adaptado a los cambios de los tiempos y a las nuevas formas de comunicación”, afirmó.

El VI Congreso de Asociaciones y Centros Españoles en Estados Unidos se celebra del 5 al 7 de marzo en Miami, con la participación de representantes de distintas ciudades del país que trabajan por fortalecer los vínculos de la colectividad y preservar sus tradiciones en territorio estadounidense.