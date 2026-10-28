Jueza Analisa Torres asume el caso por narcoterrorismo contra Maduro tras la muerte del magistrado Hellerstein

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).

NUEVA YORK.- Luego de la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, el caso por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro , exdictador de Venezuela, en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres, según indicó el archivo judicial.

El tribunal del Distrito Sur de Nueva York incluyó en el archivo el documento sobre el proceso de reasignación de casos "previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte" y divulgó que la nueva encargada es la magistrada Torres.

Descendiente de una familia de magistrados de origen puertorriqueño, la jueza se graduó con honores en la Universidad de Harvard, se doctoró en la Escuela de Derecho de Columbia y trabajó en bufetes privados al principio de su carrera antes de empezar en los tribunales.

De 67 años, Analisa Torres nació en Nueva York. Fue nombrada jueza para la jurisdicción por el presidente demócrata Barack Obama en 2013 y desde entonces ha presidido numerosos casos de carácter civil, penal y regulatorio.

Antes de su nombramiento como jueza federal en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Torres fue jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York casi una década, y anteriormente lo fue en los tribunales civiles y penales de la ciudad.

La próxima audiencia del caso de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se prevé para diciembre y está relacionada con las peticiones de la defensa para desestimar la acusación al amparo de la inmunidad soberana.

Fallecimiento del juez

Según el tribunal de Nueva York, el juez Hellerstein falleció por causas naturales poco antes de cumplir 93 años de edad. Hellerstein fue nombrado por el presidente Bill Clinton en 1998 y ejercía en el Distrito Sur de Nueva York.

El juicio contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a EEUU, posesión de armas destructivas y torturas está programado para el 14 de junio de 2027.

Hellerstein presidía el caso contra Maduro desde marzo de 2020, cuando Estados Unidos presentó la acusación original por narcotráfico y otros delitos. Tras la captura del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, el juez supervisó el desarrollo del proceso penal.

El 15 de octubre, Maduro y Flores se declararon no culpables de los nuevos cargos presentados en su contra por la Fiscalía estadounidense, que los acusó de liderar un "sistema de represión", incluyendo la tortura. El exdictador atendió a la lectura de cargos que consideró "una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones".

De acuerdo con el pliego de cargos del Distrito Sur de Nueva York, Maduro participaba activamente en esta estructura, llegando a sugerir técnicas específicas de tortura como la privación de sueño y mofándose de los relatos de los abusos cometidos contra los prisioneros.

FUENTE: Con información de EFE