jueves 29  de  octubre 2026
BÉISBOL

William Contreras hace historia: tercer venezolano en ganar el MVP de la Serie Mundial

El receptor de los Cerveceros de Milwaukee se une a Pablo Sandoval y Salvador Pérez tras conquistar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

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William Contreras #24 de los Cerveceros de Milwaukee posa con el premio Willie Mays al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial 

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

El venezolano William Contreras se convirtió en el tercer pelotero de su país en ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, después de que los Cerveceros de Milwaukee conquistaran este miércoles el primer campeonato de Grandes Ligas en la historia de la organización.

Contreras se suma a Pablo Sandoval, quien obtuvo el galardón con los Gigantes de San Francisco en 2012, y Salvador Pérez, distinguido con Kansas City en 2015, en una lista histórica para el béisbol venezolano.

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Milwaukee selló el campeonato con una victoria de 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay en el quinto encuentro del Clásico de Otoño, para llevarse la serie por 4-1. El triunfo puso fin a una espera de 58 temporadas para la franquicia, que disputó su última Serie Mundial en 1982, cuando cayó ante los Cardenales de San Luis.

El receptor venezolano fue una de las piezas importantes de los Cerveceros durante la postemporada, tanto por su aporte ofensivo como por su trabajo detrás del plato. Su capacidad para conducir al cuerpo de lanzadores y contribuir en momentos clave reforzó su valor dentro de un equipo que dominó buena parte de los playoffs con los challenges del ABS.

Contreras cerró la Serie Mundial con promedio de .381, un OBP de .435, un OPS de .864 y cuatro carreras impulsadas. Su desempeño contribuyó al recorrido de Milwaukee hasta la conquista del título.

Con este reconocimiento, Venezuela amplía su presencia en la historia del premio Willie Mays al MVP de la Serie Mundial, una distinción que reconoce al jugador más destacado de la instancia decisiva de las Grandes Ligas.

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