miércoles 28  de  octubre 2026
ECONOMÍA

Delcy Rodríguez exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela

"El oro es de los venezolanos y no del Banco de Inglaterra", dijo Delcy Rodríguez. Puntualizó: "Ya basta de excusas"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió este miércoles la devolución de las reservas en oro de su país que fueron depositadas en el Banco de Inglaterra y quedaron congeladas hace más de seis años en medio de una batalla judicial.

"Ya basta de excusas" y "del robo de nuestro oro", señaló Rodríguez durante una reunión con sus ministros. Afirmó que "ese oro es de los venezolanos y no del Banco de Inglaterra".

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Venezuela tiene en el Banco de Inglaterra lingotes de oro valorados en 2023 en 1.900 millones de dólares que no puede retirar porque el Reino Unido desconoció la reelección de Nicolás Maduro de 2018, en medio de acusaciones de fraude.

"Lo que hemos visto durante estos últimos años en criollo se llama una vaciladera (burla), pero es una vaciladera que busca apropiarse ilegítimamente de los recursos; es reserva del Banco Central ese oro; ya no más excusas", dijo la interina Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

La presidenta encargada ordenó además a la Cancillería y a la Procuraduría General activarse por los canales correspondientes para que regrese el oro al país.

La mesa de diálogo político para alcanzar una transición democrática en Venezuela, entre el gobierno interino y una parte de la oposición, acordó en agosto trabajar para lograr la recuperación del oro y atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.

Esta instancia acordó el 22 de octubre "reiterar ante las instituciones competentes del Reino Unido, la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra (Oro Venezolano), con el objeto de dar seguimiento al acuerdo del primer ciclo anunciado el pasado 12 de agosto, recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por el doble terremoto y la recuperación de los servicios públicos".

Acercamiento con Londres

La exigencia de Delcy Rodríguez sobre el oro venezolano se da nueve meses después de que el exdictador Nicolás Maduro fue capturado en un operativo militar de Estados Unidos.

Londres y Caracas iniciaron un acercamiento diplomático, en septiembre, con el anuncio de que ambos países nombrarían embajadores en sus representaciones diplomáticas, que habían mantenido a nivel de encargados de negocios.

El distanciamiento se remonta a 2019, cuando el entonces líder opositor Juan Guaidó pidió al Banco de Inglaterra que retuviera el oro venezolano frente al régimen de Maduro.

FUENTE: Con información de AFP

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