jueves 29  de  octubre 2026
CALLES INUNDADAS

Mareas del rey dejan niveles históricos en el sur de Florida y el riesgo aún continúa

Los registros de Virginia Key y Port Everglades reflejan la intensidad del episodio de octubre, mientras los avisos costeros siguen vigentes y se esperan más lluvias

Una calle inundada en Miami Beach.

Una calle inundada en Miami Beach.

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La temporada de mareas del rey atraviesa uno de sus episodios más intensos documentados en sectores del sur de Florida, donde la combinación de niveles del mar excepcionalmente altos, vientos persistentes y fuerte oleaje ha inundado calles y afectado la infraestructura costera en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El martes, la estación que mide el nivel del mar en Virginia Key registró su tercera lectura más alta desde 1994. En Port Everglades, el agua alcanzó el mayor nivel registrado desde 2018, cuando comenzó la serie de mediciones citada.

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Entretanto, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene un aviso por inundación costera hasta las 8:00 p. m. del viernes. Su boletín de esta madrugada anticipa nuevos anegamientos durante las mareas altas y señala que los niveles observados han superado las previsiones.

Por qué el agua ha subido tanto

El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida había señalado el 27 de octubre como el día en que se esperaba la marea más alta del año en la costa este. Sin embargo, el viento y el oleaje pueden elevar el agua por encima de los niveles previstos en las tablas de mareas.

El viento, las corrientes y el oleaje pueden elevar el agua por encima de esas predicciones. Durante este episodio, los vientos hacia tierra reforzaron las mareas y dificultaron el descenso del nivel costero, lo que prolongó las afectaciones en sectores bajos.

El Condado Miami-Dade explicó que las mayores mareas del sureste de Florida suelen ocurrir en otoño, cuando el agua más cálida y los vientos estacionales favorecen niveles elevados. Pueden producir inundaciones incluso sin lluvias intensas, mientras el ascenso del nivel del mar amplía la exposición de las comunidades costeras.

Las consecuencias también alcanzaron instalaciones públicas. En Jupiter, el oleaje erosionó arena bajo la terraza del histórico Civic Center y obligó a cerrar el edificio mientras un contratista de emergencia refuerza la costa. La magnitud completa de los daños y la fecha de reapertura siguen pendientes.

Alivio gradual y nuevas lluvias

Las condiciones de navegación comienzan a mejorar, pero Palm Beach mantiene un riesgo alto de corrientes de resaca hasta el viernes por la noche. Entretanto, el NWS prevé un aumento de aguaceros durante el fin de semana, especialmente del domingo al lunes, con posibles tormentas, ráfagas y lluvias localmente intensas.

El Centro Nacional de Huracanes no espera formación de ciclones tropicales durante siete días. El peligro inmediato procede de las condiciones costeras y del tiempo regional.

Las autoridades de Miami-Dade recomendaron evitar calles inundadas, mover vehículos a terrenos elevados y mantenerse fuera del agua acumulada. Para los navegantes, las mareas altas también reducen el espacio disponible bajo los puentes, un riesgo que debe comprobarse antes de salir del muelle.

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