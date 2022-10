Doral: "Tengo la suficiente experiencia para manejar esta ciudad"

Su visión de ciudad la ha llevado a trabajar por el tema del tránsito y la movilidad, entre otros aspectos. De ser electa, se propone impulsar el transporte público y abrir o mejorar más calles en alianza con el Condado.

- ¿Claudia Mariaca tiene experiencia suficiente para dirigir a la ciudad de Doral?

Hay que tomar en cuenta la experiencia no solamente por el tiempo que llevo dentro de la Ciudad, como oficial electo, sino también lo que he hecho como residente. He estado trabajando para la comunidad por casi diez años. Empecé como una residente preocupada por algunos problemas, yendo a las reuniones del Concejo. Después decidí postularme como concejal en 2016. Tengo experiencia, pero además soy graduada en Finanzas y Economía y he trabajado en el área de marketing. Lo que quiero hacer es continuar liderando Doral como una ciudad ejemplar dentro del condado. Hay que continuar aumentando el Departamento de Policía, seguir mejorando las opciones de tráfico, darle a la gente alternativas de servicios públicos de transporte. En los últimos años he podido aumentar la línea de los trolley, también la línea del Freeway. Son medios de transporte público gratuitos para nuestra ciudad.

-Doral ha crecido. Tiene una policía que ha recibido diferentes premios a nivel nacional en una ciudad con parques y grandes escuelas. Sin embargo, todavía hay aspectos pendientes. ¿Qué haría usted como alcaldesa sobre los problemas del transporte y la movilidad?

Yo lo he dicho desde 2016, eso no es una novedad. Me parecen graciosos los candidatos que prometen arreglar el tránsito. Donde hay progreso, trabajo, colegios, gente hay tránsito. Acá tenemos tránsito en horas pico, pero es normal los fines de semana y en las noches, y se transita fácilmente. Pero sí hay que seguir con las mejoras, por ejemplo, ampliando calles nuevas donde todavía se puede, seguir trabajando con el Condado para que se mantenga la calidad de las calles también. La ciudad de Doral es muy particular. Tenemos muchas áreas que son campo de golf o condominios cerrados, donde no hay cómo hacer una calle nueva. Son cosas que otras ciudades no tienen. Para nosotros es algo muy lindo, que aprovechamos mucho y disfrutamos, pero al mismo tiempo son cosas que nos traen ciertos problemas por la falta de paso que tenemos en las calles.

-Ya no hay prácticamente lugares donde construir grandes proyectos urbanísticos en Doral. ¿Qué ha pensado sobre ese aspecto?

En efecto, ya no hay muchos lugares para construir. Doral está llegando a un momento donde ya no somos esa misma ciudad tan jovencita. Yo la comparo mucho con mi hija, pues prácticamente tienen la misma edad. Hemos aprendido y estamos enseñando a otras ciudades qué se debe hacer. Mantener la seguridad, la limpieza, las reglas y eso se hace con buenos oficiales electos.

-Siguen llegando más migrantes a EEUU y principalmente venezolanos a Doral. ¿Qué se puede hacer desde la alcaldía por esa comunidad?

Yo soy argentina, no venezolana, pero les agradezco tanto lo que he aprendido de ellos sobre su cultura, su comida y lo lindo que es ese país. En Doral saben que tienen a su comunidad y la Ciudad siempre ha estado ahí para ellos, ofreciéndoles contacto con organizaciones locales que ofrecen ayudas para que ellos, los recién llegados, siempre se sientan bienvenidos.

- ¿Cómo visualiza la ciudad de Doral dentro de cinco o diez años?

Creo que vamos a ser la ciudad líder del condado. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Caca, estuvo acá hace unos días inaugurando un nuevo centro médico y dijo que Doral es la ciudad del futuro. Estoy de acuerdo con ella. Vamos a tener toda la infraestructura de los parques que hemos prometido, vamos a poder manejarnos mejor con diferentes tipos de transporte público gratuito, vamos a poder tener calles limpias y seguras, colegios que son considerados de los mejores dentro de todo el condado. Esto es lo que uno quiere, poder salir, aprovechar a su familia en diferentes lugares para comer, hacer compras en una comunidad donde realmente uno se sienta parte de una familia y eso es lo que la gente me cuenta al hablar conmigo.



