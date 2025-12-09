Eileen Higgins vota en el centro de Miami y apela a la integridad administrativa

La candidata a alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins.

Eileen Higgins ejerce su derecho al voto en las elecciones de este 9 de diciembre.

MIAMI .— La excomisionada condal Eileen Higgins acudió este martes al histórico edificio Alfred I. DuPont, en el centro de Miami, para depositar su voto en la segunda vuelta electoral que define el futuro del gobierno de la Ciudad.

A las 9:10 a.m., Higgins cumplió con su deber cívico en una jornada marcada por discrepancias con su rival político, el exadministrador de la Ciudad Emilio González, quien sufragó previamente durante el periodo de votaciones anticipadas que finalizó el domingo.

El Diario en 90 segundos Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami

Mientras los reportes iniciales mostraban una afluencia moderada de electores, Higgins instó a la ciudadanía a ejercer su derecho fundamental para "seleccionar la dirección" de la Capital del Sol.

Gestión y transparencia

Tras salir del recinto de votación, Higgins definió la elección de este martes como una oportunidad clara para los residentes. Según la candidata, el electorado tiene la potestad de elegir un camino que "acabe con la corrupción" y garantice resultados concretos para la población.

Asimismo, Higgins reivindicó sus ocho años de trayectoria en el servicio público, durante los cuales asegura haber centrado sus esfuerzos en las necesidades reales de la comunidad.

Entre sus prioridades, Higgins destacó la urgencia de construir viviendas asequibles destinadas tanto a las personas de la tercera edad como a la clase trabajadora y sus familias.

Eileen Higgins - Daniel Castropé/DLA Eileen Higgins ejerce su derecho al voto en las elecciones de este 9 de diciembre. Daniel Castropé/DLA

La excomisionada subrayó la necesidad de expandir los sistemas de tránsito y proteger el medio ambiente local. Su discurso apuntó a resolver los problemas estructurales de la ciudad mediante el apoyo a los pequeños negocios y la mejora de la infraestructura urbana.

Polarización política y atención nacional

La contienda ha cobrado relevancia nacional debido a los apoyos partidistas que han recibido ambos candidatos.

Al ser consultada sobre el respaldo explícito del presidente Donald Trump a su contrincante, Higgins desestimó que esto fuera un factor determinante para su campaña y dijo contar con "el apoyo de la gente en cada calle de la ciudad".

No obstante, reconoció la importancia de la atención mediática que ha suscitado la elección, la que, según sus palabras, ayuda a acelerar la participación de los votantes en un año sin elecciones generales.

Higgins confirmó sentirse complacida por el respaldo de figuras demócratas prominentes, como el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg.

Sin embargo, insistió en que su enfoque trasciende las líneas partidistas para concentrarse en la gestión local. "Soy demócrata, por supuesto que me apoyan, pero lo importante es que el futuro de Miami puede tomar una dirección diferente si votamos hoy", declaró.

Defensa de la comunidad y llamado a las urnas

Uno de los puntos más enérgicos de su intervención fue la defensa de la población inmigrante frente a medidas impulsadas desde la Casa Blanca.

Higgins condenó lo que llamó el uso de “lenguaje ofensivo” contra los residentes extranjeros y llamó a erradicar ese tipo de políticas divisivas. "Hay que dar una voz a las personas que ahora experimentan palabras tan malas simplemente por ser inmigrantes", afirmó.

Ante la baja participación observada en las primeras horas del día, Higgins apeló a la conciencia cívica de los miamenses y recordó el privilegio que constituye el derecho al voto en Estados Unidos en comparación con otras naciones.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 7:00 p.m. y el Departamento de Elecciones de Miami-Dade estima que los primeros resultados podrían conocerse a las 7:15 pm.