martes 9  de  diciembre 2025
ELECCIONES

Eileen Higgins vota en el centro de Miami y apela a la integridad administrativa

La candidata sufragó en la mañana del martes con un llamado a rechazar la retórica divisiva y priorizar la gestión pública; enfrenta a Emilio González en la segunda vuelta por la alcaldía de Miami

Eileen Higgins.

Eileen Higgins.

Daniel Castropé/DLA
Eileen Higgins ejerce su derecho al voto en las elecciones de este 9 de diciembre.&nbsp;

Eileen Higgins ejerce su derecho al voto en las elecciones de este 9 de diciembre. 

Daniel Castropé/DLA
La candidata a alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins.

La candidata a alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins.

Daniel Castropé/DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La excomisionada condal Eileen Higgins acudió este martes al histórico edificio Alfred I. DuPont, en el centro de Miami, para depositar su voto en la segunda vuelta electoral que define el futuro del gobierno de la Ciudad.

A las 9:10 a.m., Higgins cumplió con su deber cívico en una jornada marcada por discrepancias con su rival político, el exadministrador de la Ciudad Emilio González, quien sufragó previamente durante el periodo de votaciones anticipadas que finalizó el domingo.

Lee además
El Diario en 90 segundos
El Diario en 90 segundos

Higgins y González pisan el acelerador a solo horas de la elección de alcalde en Miami
Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Luis Suárez, entre renovar con Inter Miami o regresar a Nacional: días decisivos

Mientras los reportes iniciales mostraban una afluencia moderada de electores, Higgins instó a la ciudadanía a ejercer su derecho fundamental para "seleccionar la dirección" de la Capital del Sol.

Gestión y transparencia

Tras salir del recinto de votación, Higgins definió la elección de este martes como una oportunidad clara para los residentes. Según la candidata, el electorado tiene la potestad de elegir un camino que "acabe con la corrupción" y garantice resultados concretos para la población.

Asimismo, Higgins reivindicó sus ocho años de trayectoria en el servicio público, durante los cuales asegura haber centrado sus esfuerzos en las necesidades reales de la comunidad.

Entre sus prioridades, Higgins destacó la urgencia de construir viviendas asequibles destinadas tanto a las personas de la tercera edad como a la clase trabajadora y sus familias.

Eileen Higgins - Daniel Castropé/DLA
Eileen Higgins ejerce su derecho al voto en las elecciones de este 9 de diciembre.

Eileen Higgins ejerce su derecho al voto en las elecciones de este 9 de diciembre.

La excomisionada subrayó la necesidad de expandir los sistemas de tránsito y proteger el medio ambiente local. Su discurso apuntó a resolver los problemas estructurales de la ciudad mediante el apoyo a los pequeños negocios y la mejora de la infraestructura urbana.

Polarización política y atención nacional

La contienda ha cobrado relevancia nacional debido a los apoyos partidistas que han recibido ambos candidatos.

Al ser consultada sobre el respaldo explícito del presidente Donald Trump a su contrincante, Higgins desestimó que esto fuera un factor determinante para su campaña y dijo contar con "el apoyo de la gente en cada calle de la ciudad".

No obstante, reconoció la importancia de la atención mediática que ha suscitado la elección, la que, según sus palabras, ayuda a acelerar la participación de los votantes en un año sin elecciones generales.

Higgins confirmó sentirse complacida por el respaldo de figuras demócratas prominentes, como el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg.

Sin embargo, insistió en que su enfoque trasciende las líneas partidistas para concentrarse en la gestión local. "Soy demócrata, por supuesto que me apoyan, pero lo importante es que el futuro de Miami puede tomar una dirección diferente si votamos hoy", declaró.

Defensa de la comunidad y llamado a las urnas

Uno de los puntos más enérgicos de su intervención fue la defensa de la población inmigrante frente a medidas impulsadas desde la Casa Blanca.

Higgins condenó lo que llamó el uso de “lenguaje ofensivo” contra los residentes extranjeros y llamó a erradicar ese tipo de políticas divisivas. "Hay que dar una voz a las personas que ahora experimentan palabras tan malas simplemente por ser inmigrantes", afirmó.

Ante la baja participación observada en las primeras horas del día, Higgins apeló a la conciencia cívica de los miamenses y recordó el privilegio que constituye el derecho al voto en Estados Unidos en comparación con otras naciones.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 7:00 p.m. y el Departamento de Elecciones de Miami-Dade estima que los primeros resultados podrían conocerse a las 7:15 pm.

Temas
Te puede interesar

Alcaraz impresiona en una exhibición en Miami

Florida declara organización terrorista a la Hermandad Musulmana y a CAIR

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Por Daniel Castropé
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
SEGURIDAD

Florida declara organización terrorista a la Hermandad Musulmana y a CAIR

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.
CRISIS

Cubanos salen a las calles; registran nuevas protestas en medio de fuertes apagones

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
CUBA

Exministro cubano de Economía, Alejandro Gil, sentenciado a cadena perpetua