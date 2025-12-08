lunes 8  de  diciembre 2025
Fútbol

Luis Suárez, entre renovar con Inter Miami o regresar a Nacional: días decisivos

Luis Suárez evalúa renovar con Inter Miami o regresar a Nacional, con su futuro como gran dilema tras conquistar la MLS

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro de Luis Suárez vuelve a ser tema central en el fútbol mundial. Tras conquistar la MLS con Inter Miami, la continuidad del delantero uruguayo está en duda y su entorno analiza opciones que podrían marcar el tramo final de su carrera.

Con contrato hasta diciembre, la renovación está sobre la mesa, pero el club enfrenta una compleja situación económica y la propuesta sería con una rebaja salarial importante. En paralelo, Nacional de Uruguay sueña con repatriarlo para darle un último baile en su país.

Lee además
El británico Lando Norris, de McLaren, cruza la línea final para conquistar el Gran Premio de Hungría, el 3 de agosto de 2025.
Fórmula 1

Lo que se espera de la nueva temporada de la Fórmula 1 para el 2026
El piloto británico Lando Norris (C), campeón del mundo y tercer clasificado de McLaren, celebra con su equipo al final del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi en el Circuito Yas Marina en Abu Dabi el 7 de diciembre de 2025. 
Fórmula 1

Lando Norris cambia la narrativa de cómo consagrarse campeón mundial de Fórmula 1

Inter Miami quiere retenerlo… pero en otro rol

Inter Miami ha hecho una oferta de renovación por una temporada, aunque muy alejada de sus actuales condiciones. Según directivos de la institución, el uruguayo tendría un rol secundario, algo que ya se ha visto en este final de temporada donde perdió protagonismo e incluso no jugó la final de la MLS.

luissuarezintermiamiworld.jpg
El delantero uruguayo #09 del Inter Miami, Luis Suárez (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Inter Miami de EE. UU. y el Palmeiras de Brasil en el estadio Hard Rock de Miami el 23 de junio de 2025.

El delantero uruguayo #09 del Inter Miami, Luis Suárez (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Inter Miami de EE. UU. y el Palmeiras de Brasil en el estadio Hard Rock de Miami el 23 de junio de 2025.

El presidente Jorge Mas fue claro:

“Es una leyenda y merece decidir. Si quiere quedarse, sería bienvenido, pero habrá que hablar del cómo”.

Además del tema económico, el club ya planifica un nuevo ciclo deportivo donde nombres como Timo Werner aparecen como objetivo principal.

Nacional insiste y quiere el último baile del ‘Pistolero’

En Uruguay hay ilusión. Nacional mantiene conversaciones y planea una oferta para que Suárez cierre su carrera donde comenzó. El técnico Jadson Viera prepara un proyecto en el que el goleador sería pieza clave.

Con 42 goles en 87 partidos con Inter Miami y un pasado de idolatría en Nacional, Suárez evalúa la opción sentimental de regresar al club que lo vio debutar en 2005 y donde ya tuvo una etapa de retorno en 2022 antes del Mundial de Qatar.

¿Despedida de Miami?

Aunque Inter Miami quiere retenerlo, la realidad deportiva empuja al uruguayo a tomar una decisión importante en el ocaso de su carrera. A pocos meses de cumplir 39 años, Suárez podría dejar Estados Unidos después de haber compartido nuevamente vestuario con Lionel Messi, tal como lo hizo en Barcelona.

Un cierre de carrera por decidir

Suárez, con una trayectoria llena de títulos en Europa, la MLS y Sudamérica, tendrá que elegir entre seguir en Estados Unidos con un rol reducido o regresar a Montevideo para despedirse como ídolo. La decisión, según fuentes cercanas, se tomará en los próximos días.

Temas
Te puede interesar

Real Madrid confirma la baja por varios meses de uno de sus defensores

Mohamed Salah estalla contra Arne Slot y podría despedirse de Liverpool antes de la Copa Africana

El Santos de Neymar se salva del descenso en Brasil

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump rescata a 62,000 niños migrantes víctimas de tráfico y abuso: "No los estaban buscando"

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un crimen durante la investigación.
SUCESO

Confirman la identidad de un matrimonio fallecido en un tiroteo al suroeste de Miami-Dade

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Precio de la gasolina desciende a 2.92 dólares esta semana en Florida. 
PRÓXIMO AJUSTE

Precio de la gasolina en Florida baja a $2.92, pero AAA advierte un inminente repunte

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Por Daniel Castropé
La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

José Manuel Carvajal, reconocido popularmente como El Taiger.
JUICIO

Avanza proceso judicial contra acusado del homicidio del El Taiger

Migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, visto desde Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México, el 25 de abril de 2024.
INMIGRACIÓN

Asesores de Biden advirtieron que sus políticas podían generar "caos y crisis humanitaria" en la frontera

Viñedos en California, un estado gobernado por el radicalismo de izquierda que ha destruido la agricultura y las empresas con sus nefastas políticas económicas.
RESPALDO/ AGRICULTURA

Trump anuncia paquete de ayuda de $12.000 millones para agricultores estadounidenses