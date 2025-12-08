Luis Suárez, entre renovar con Inter Miami o regresar a Nacional: días decisivos

Luis Suárez, del Inter Miami CF, reacciona durante la semifinal de la Leagues Cup entre su club y el Orlando City en el Chase Stadium, el 27 de agosto de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.

El futuro de Luis Suárez vuelve a ser tema central en el fútbol mundial . Tras conquistar la MLS con Inter Miami , la continuidad del delantero uruguayo está en duda y su entorno analiza opciones que podrían marcar el tramo final de su carrera.

Con contrato hasta diciembre, la renovación está sobre la mesa, pero el club enfrenta una compleja situación económica y la propuesta sería con una rebaja salarial importante. En paralelo, Nacional de Uruguay sueña con repatriarlo para darle un último baile en su país.

Inter Miami quiere retenerlo… pero en otro rol

Inter Miami ha hecho una oferta de renovación por una temporada, aunque muy alejada de sus actuales condiciones. Según directivos de la institución, el uruguayo tendría un rol secundario, algo que ya se ha visto en este final de temporada donde perdió protagonismo e incluso no jugó la final de la MLS.

luissuarezintermiamiworld.jpg El delantero uruguayo #09 del Inter Miami, Luis Suárez (C), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Inter Miami de EE. UU. y el Palmeiras de Brasil en el estadio Hard Rock de Miami el 23 de junio de 2025. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

El presidente Jorge Mas fue claro:

“Es una leyenda y merece decidir. Si quiere quedarse, sería bienvenido, pero habrá que hablar del cómo”.

Además del tema económico, el club ya planifica un nuevo ciclo deportivo donde nombres como Timo Werner aparecen como objetivo principal.

Nacional insiste y quiere el último baile del ‘Pistolero’

En Uruguay hay ilusión. Nacional mantiene conversaciones y planea una oferta para que Suárez cierre su carrera donde comenzó. El técnico Jadson Viera prepara un proyecto en el que el goleador sería pieza clave.

Con 42 goles en 87 partidos con Inter Miami y un pasado de idolatría en Nacional, Suárez evalúa la opción sentimental de regresar al club que lo vio debutar en 2005 y donde ya tuvo una etapa de retorno en 2022 antes del Mundial de Qatar.

¿Despedida de Miami?

Aunque Inter Miami quiere retenerlo, la realidad deportiva empuja al uruguayo a tomar una decisión importante en el ocaso de su carrera. A pocos meses de cumplir 39 años, Suárez podría dejar Estados Unidos después de haber compartido nuevamente vestuario con Lionel Messi, tal como lo hizo en Barcelona.

Un cierre de carrera por decidir

Suárez, con una trayectoria llena de títulos en Europa, la MLS y Sudamérica, tendrá que elegir entre seguir en Estados Unidos con un rol reducido o regresar a Montevideo para despedirse como ídolo. La decisión, según fuentes cercanas, se tomará en los próximos días.