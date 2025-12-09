Alcaraz impresiona en una exhibición en Miami

Carlos Alcaraz de España mira contra Joao Fonseca de Brasil durante el Miami Invitational en el parque LoanDepot el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida.

El número uno mundial, el español Carlos Alcaraz , venció este lunes a la joven perla brasileña Joao Fonseca por 5-7, 6-2 y 10-8 en el super tiebreak, en un partido de exhibición celebrado en Miami (Florida).

En un encuentro con numerosos errores a ambos lados, Alcaraz se impuso apretando en los momentos claves: al final del primer set y del juego de desempate.

Pero el resultado fue lo de menos.

El español había avisado antes del encuentro que lo importante era que la gente disfrutara y vaya si lo hizo. Hubo puntos espectaculares, sonrisas por doquier y buen ambiente entre los 14.100 espectadores que acudieron al estadio de los Marlins, el equipo de béisbol local.

Había ganas de ver enfrentarse al español y la promesa brasileña por primera vez.

De un lado Alcaraz, de 22 años, el hombre que se ha repartido todos los Grand Slams de 2024 y 2025 con el italiano Jannik Sinner: cuatro para cada uno.

Y enfrente Fonseca, de 19 años, que ya alcanzó el puesto 24 del ránking y ha ganado sus dos primeros torneos ATP este año: en Buenos Aires sobre tierra batida y en pista cubierta en Basilea.

Alcaraz asegura el entretenimiento

Ante la mirada de Sergio Busquets y Jordi Alba -flamantes campeones de la MLS con el Inter Miami y recién jubilados- y del brasileño Ronaldo Nazario, Alcaraz demostró por qué es el jugador perfecto para una exhibición.

El murciano tiene un don natural para el espectáculo. En Miami lo dio todo. Se rió de sus propios errores, bromeó con los aficionados de las primeras filas, se revolcó por el suelo tras fallar una volea sencilla.

A esto suma todo tipo de trucos en su chistera. La capacidad de acariciar la pelota para una dejada perfecta en una jugada y de conectar una derecha ganadora a 164 km/h en la siguiente.

Fonseca, al que algunos consideran como un futuro candidato para disputarle los títulos a la dupla Alcaraz-Sinner, mostró por momentos todo su potencial.

Apoyado en una derecha potentísima, el joven brasileño se lo puso difícil al español.

En el primer set, cuando Alcaraz parecía dominar claramente con un primer break en blanco, Fonseca le devolvió el silencio en el juego siguiente.

El brasileño cedió su servicio de nuevo, sin embargo, en el penúltimo juego. Y esta vez Alcaraz aprovechó la ocasión para imponerse 7-5.

Despierta Fonseca

Alentado por una numerosa y ruidosa afición brasileña, Fonseca empezó el segundo set arrasando hasta ponerse 5-0 con un doble break a favor.

Frente, Alcaraz parecía más pendiente del espectáculo que del juego. Su nivel mejoría al final del parcial le permitió arañar un 2-6 y evitar un rosco.

Todo se iba a jugar en el desempate.

Fonseca se puso por delante, pero el murciano, acostumbrado a los momentos tensos que decidieron los grandes títulos, se recompuso.

Menos sonrisas de su parte en este tramo final. A jugadores como él les gusta ganar hasta en los entrenamientos.

Así que volvió a sacar la magia. Un par de derechas supersónicas por aquí, una volea perfecta por allá, y acabó ganando el partido.

Si siguen compitiendo de esta manera, Alcaraz y Fonseca se cruzarán probablemente en muchas ocasiones, esta vez en los torneos más importantes.

FUENTE: AFP