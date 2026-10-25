René García apoya cinco referendos de Miami-Dade y rechaza dos

MIAMI. - El comisionado de Miami-Dade René García, que representa al distrito 13, apoya cinco de las siete preguntas locales que aparecen en la boleta de cara a los comicios de medio término convocados para el 3 de noviembre, asimismo, rechaza dos. Según explicó en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS votará en contra de crear una comisión independiente para fijar los salarios de los comisionados y de ampliar la publicidad en los parques. También respalda la renovación del gravamen escolar de una milésima y la Enmienda 3 estatal, que propone aumentar la exención de vivienda principal para los impuestos a la propiedad que no financian las escuelas.

Las seis preguntas del Condado modificarían distintos aspectos de su Carta Constitucional, desde los salarios y requisitos para los comisionados hasta la organización de elecciones, las oficinas electivas y la publicidad en parques. La séptima pregunta, promovida por la Junta Escolar, pide mantener durante cuatro años el gravamen que financia compensaciones de maestros y personal docente, además de medidas de seguridad escolar.

Salarios de comisionados

El primer referendo propone sustituir el salario fijo de los comisionados por una remuneración determinada por una comisión independiente de cinco miembros, compuesta por el Juez Principal del Undécimo Circuito Judicial de la Florida, el Fiscal Estatal, el Defensor Público, el director ejecutivo de la Comisión de Ética y el Inspector General. El panel tendría que considerar criterios como las responsabilidades del cargo, los salarios en jurisdicciones comparables, los beneficios, la inflación y la situación fiscal del Condado. La enmienda establece además un límite vinculado a la fórmula salarial estatal para comisionados de condados de más de un millón de habitantes.

García dijo que el salario establecido en la Carta es de 6.000 dólares anuales, pero señaló que la remuneración de un comisionado incluye otros pagos. Estimó en “70 y pico mil dólares” el dinero que reciben para gastos de vida y dijo que también existe una contribución para el retiro. Durante la entrevista reconoció que el pago para gastos puede usarse libremente: “Puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero”.

El comisionado se opone al referendo porque, a su juicio, la pregunta no exige que el cargo sea de dedicación exclusiva ni prohíbe que sus titulares mantengan empleos privados. No obstante, reconoció que, “si uno les paga mejor compensación a los oficiales electos y no pueden tener trabajo afuera, creo que tenemos un mejor gobierno”, sostuvo. García considera que un sueldo acorde con el tamaño del Condado, acompañado de esa restricción, podría atraer a más candidatos.

Aunque dijo que una Comisión independiente podría establecer esos límites, confirmó que votará “no” porque esas condiciones no aparecen en la propuesta y argumentó que se postuló al cargo sabiendo cuáles eran las condiciones. Recordó que él mismo votó contra beneficios que aumentaron la compensación de los comisionados, pese a recibirlos, porque conocía el salario cuando se postuló.

Un año en el distrito

La segunda pregunta elevaría de seis meses a un año el tiempo que un candidato a comisionado debería residir en su distrito antes de que comience el período de cualificación.

García apoya el cambio. Afirmó que exigir más tiempo puede ayudar a que los candidatos conozcan mejor la zona que aspiran a representar y evitar que algunos se muden de distrito para buscar un escaño. “Entre más tiempo se tenga que una persona viviendo en un distrito, lo conocería más”, dijo. Recomendó votar “sí” a la medida.

Ahorrar con vacante

El tercer referendo permitiría que la Junta de Comisionados haga coincidir ciertas elecciones especiales para cubrir vacantes de alcalde o comisionado con otros comicios programados, cuando la vacante se produzca por la renuncia de un funcionario que se postula a otro cargo. La pregunta también establecería estándares mínimos para los períodos de cualificación de candidatos municipales.

García dijo que apoya la propuesta porque una elección coordinada con otra ya programada podría reducir los costos para los contribuyentes.

No obstante, el comisionado afirmó que la Junta conservaría la potestad de nombrar a alguien para cubrir una vacante hasta la elección. Dijo que prefiere que los votantes elijan a sus representantes y que siempre ha respaldado elecciones especiales en vez de nombramientos. Algo negativo, es que el funcionario designado podría ocupar el puesto durante meses y contar con una ventaja frente a sus rivales en el momento de la elección. García reconoció esa posibilidad como una de las objeciones a la propuesta, aunque preponderó el ahorro que supondría evitar una elección separada.

Cambios administrativos

La cuarta pregunta actualizaría la Carta tras el restablecimiento de las oficinas electivas del sheriff, recaudador de impuestos, tasador de inmuebles y supervisor de elecciones. También aclararía las responsabilidades del secretario de los Tribunales y del Condado en asuntos financieros y presupuestarios, y exigiría que los empleados condales tomen licencia cuando se postulen a una oficina constitucional electiva.

García describió la enmienda como una actualización administrativa para reflejar la separación de esas oficinas y detallar sus funciones. Aclaró que la propuesta no les concedería autoridad para establecer sus propios impuestos ni les permitiría financiarse por separado. Según explicó, esas oficinas tendrían que acudir a la Comisión para solicitar fondos en el proceso presupuestario.

Como ejemplo mencionó la solicitud presupuestaria de la Oficina del Sheriff, que, según García, superó los ingresos disponibles para el Condado. Dijo que es partidario de la sheriff Rosie Cordero-Stutz y que la seguridad pública no debe comprometerse, pero defendió la necesidad de equilibrar las peticiones de fondos con los recursos disponibles. Afirmó que las oficinas que necesiten más dinero deben plantear sus solicitudes y justificar su presupuesto.

Corregir errores

El quinto referendo propone cambios técnicos, entre ellos actualizar nombres de lugares, permitir métodos adicionales de aviso y participación pública cuando lo autorice la ley estatal y uniformar convenciones de estilo, numeración, género, mayúsculas y gramática.

El comisionado del Distrito 13 apoya la medida y la comparó con las correcciones técnicas que los abogados realizan al revisar leyes. Dijo que la Carta contiene errores y nombres que requieren actualización, y que la propuesta permitiría corregirlos y armonizar el documento con las leyes estatales. Considera que esos ajustes ayudarían a mantener ordenada y al día la normativa del Condado.

Publicidad en parques

El sexto referendo eliminaría el requisito de que los anuncios en ciertos parques estén vinculados al patrocinio de eventos o instalaciones. La publicidad seguiría condicionada a que no dañe el parque ni obstaculice de forma irrazonable su uso público, y los ingresos se destinarían al sistema de parques.

García que es el presidente del Comité de Recreación, Turismo y Resiliencia, encargado de supervisar los recursos y programas del Departamento de Parques, dijo que se opone y pidió votar “no”. Según afirmó, las áreas verdes deben seguir siendo espacios para familias, personas mayores y residentes que buscan descansar de la vida urbana. A su juicio, ampliar la publicidad convertiría los parques en otra fuente de ingresos para el gobierno, sin atender suficientemente el efecto sobre quienes los utilizan.

El comisionado reconoció que el Condado necesita recursos, pero cuestionó hasta dónde deben llegar las iniciativas para obtenerlos. “Nuestros parques deben ser protegidos”, afirmó. También relacionó su oposición con lo que considera una tendencia a comercializar espacios e instalaciones públicas.

Gravamen escolar

La séptima pregunta corresponde a la Junta Escolar y no a la Carta del Condado. Propone renovar por cuatro años el gravamen vigente de una milésima —un dólar por cada 1.000 dólares de valor imponible— para financiar operaciones de escuelas públicas y chárter, con énfasis en la compensación de maestros y personal docente, además de la seguridad escolar.

García apoya su renovación. Dijo que los fondos ayudan a pagar a los maestros y respaldan a los agentes y otras medidas de seguridad en las escuelas. También argumentó que el costo de vida ha subido y que los fondos estatales ya no alcanzan para cubrir todas las necesidades del sistema educativo.

El comisionado sostuvo que mantener el gravamen no supone pedir una nueva tasa a los contribuyentes, sino continuar con un impuesto que ya está vigente. “Tenemos que ayudar a nuestros maestros”, dijo, y pidió a los electores respaldar la renovación.

Alivio tributario estatal

Los votantes del condado también decidirán sobre la Enmienda 3 a la Constitución de Florida, una propuesta que aumentaría la exención de vivienda principal para los impuestos a la propiedad que no financian las escuelas, hasta 150.000 dólares en 2027 y 250.000 en 2028, con ajustes por inflación después. La medida también establece una vía para que la Legislatura cree un procedimiento uniforme que permita a gobiernos locales ampliar la exención hasta el valor tasado completo en relación con sus propios impuestos, y reduce de 10% a 5% el límite anual de aumento en las tasaciones de propiedades no residenciales.

Al abordar el tema, García, quien fuera senador estatal, dijo que respalda la enmienda porque nunca le diría a un propietario que vote contra una reducción de sus impuestos. A la vez, reconoció que la pérdida de ingresos podría dificultar la administración de algunos municipios y condados pequeños que dependen de estos ingresos, que podrían recurrir a aumentos de tarifas para compensarlo.

El comisionado cuestionó que la Legislatura estatal se concentre en los impuestos locales a la propiedad y no considere reducir otros gravámenes, como el impuesto a las ventas. También afirmó que el alto costo del seguro de vivienda es uno de los principales problemas para los propietarios de Florida y pidió a los funcionarios estatales que le presten más atención a los mismos. Aun con esas advertencias, García mantuvo su respaldo a la Enmienda 3 y al alivio que, según dijo, puede ofrecer a los contribuyentes.

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