jueves 22  de  octubre 2026
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Antigua mansión de Juan Gabriel en Florida a la venta por 38,9 millones de dólares

Su actual propietaria, una sociedad limitada, la compró en 2022 por 9 millones de dólares, menos de una cuarta parte de lo que pide ahora

Imagen de Juan Gabriel en su primer concierto en Bellas Artes, México, en 1990. La histórica presentación llega a los cines en el filme Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes.

Imagen de Juan Gabriel en su primer concierto en Bellas Artes, México, en 1990. La histórica presentación llega a los cines en el filme Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes.

Captura de pantalla/Youtube/ Cinemex

MIAMI.- La mansión que fue durante años la residencia en el sur de Florida (EE.UU.) del cantante y compositor mexicano Juan Gabriel (1950-2016) está a la venta por 38,9 millones de dólares.

La propiedad, de casi cuatro hectáreas, se encuentra en Southwest Ranches, una localidad del condado de Broward, al norte de Miami, conocida por sus grandes terrenos y residencias, y está anunciada desde el 7 de octubre en la inmobiliaria Coldwell Banker Hasta ahora, el anuncio más caro de una casa en esa zona era de 22,5 millones de dólares, según detalló el diario Miami Herald.

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Su actual propietaria, una sociedad limitada, la compró en 2022 por 9 millones de dólares, menos de una cuarta parte de lo que pide ahora, según los registros del tasador de propiedades del condado.

El Divo de Juárez

Juan Gabriel, quien murió en 2016 a los 66 años, compró la finca en 1995 y años después se la traspasó a su hijo.

Conocido como el Divo de Juárez y autor de canciones como Querida, Amor eterno y Hasta que te conocí, fue nombrado Persona del Año en 2009 por la Academia Latina de la Grabación, que le atribuye más de 100 millones de discos vendidos y más de 1.500 canciones.

El anuncio describe seis edificios, entre ellos una casa principal de cinco dormitorios, otra para invitados y un pabellón de baloncesto de 975 metros cuadrados, además de dos piscinas, estanques y árboles frutales.

FUENTE: Con información de EFE

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