Emiten alerta sanitaria por casos de malaria en Florida

La malaria es causada por un parásito que se propaga a través de la picadura del mosquito Anopheles y causa fiebre, escalofríos, sudores, náuseas y vómitos y dolores de cabeza. No se transmite de persona a persona.

Es la primera vez en los últimos 20 años que la enfermedad potencialmente mortal transmitida por mosquitos se adquiere localmente en Estados Unidos, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los CDC señalaron el lunes que también se detectó otro caso en Texas, lo que disparó las alarmas de las autoridades sanitarias para tratar de frenar un brote de la enfermedad.

Residentes de la costa oeste de la Florida se declararon preocupados por la aparición de los primeros casos de esta enfermedad en el área.

Kathleen Gibson-Dee, residente en la isla Terra Ceia, que se encuentra a unas 20 millas (32 kilómetros) al norte del condado de Sarasota, dijo que ahora usa repelente de insectos de forma “rutinaria” mientras trabaja en su jardín.

“No salgo sin él”, dijo a The Associated Press el martes. “Y no salimos por la noche porque ahora puedes ver nubes y nubes de insectos. Puede que no todos sean mosquitos, pero ciertamente hay mosquitos por ahí”.

Otro residente, Tom Lyons, señaló que la noticia de los casos de malaria “hace que me tome un poco más en serio la protección contra los mosquitos”.

Chris Lesser, director del Distrito de Control de Mosquitos del Condado de Manatee, anunció que están utilizando principalmente helicópteros para combatir la población de mosquitos.

Según el funcionario, con las aeronaves se puede fumigar entre 15.000 y 20.000 acres (6.070 a 8.082 hectáreas) en una noche, mientras que con un camión la cobertura es de alrededor de 1.000 acres (404 hectáreas) en jornada nocturna.

Un aviso inicial de malaria se emitió en el condado de Sarasota después de que se informara el primer caso a fines de mayo. A eso le siguió un segundo caso, y luego dos más, dijo Jae Williams, secretario de prensa del Departamento de Salud de Florida.

Cada año se diagnostican alrededor de 2.000 casos de malaria en el país, la gran mayoría en viajeros que vienen de países donde esa enfermedad es casi endémica.

Desde 1992 se han registrado 11 brotes de malaria en los EEUU. El último ocurrió en 2003 en el condado de Palm Beach, Florida, donde se informaron ocho casos.