La malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos que infectó a casi 241 millones de personas en todo el mundo en 2020, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, la única vacuna contra la malaria recomendada por la (OMS) se llama Mosquirix. Ahora un nuevo estudio ha descubierto un anticuerpo que previene la enfermedad. Se trata de una forma eficaz de prevenir las infecciones por paludismo en los adultos. El tratamiento intravenoso mostró una alta tasa de éxito en la prevención de la enfermedad parasitaria. El estudio fue publicado el pasado 31 de octubre, en The New England Journal of Medicine. Y actualmente se encuentra en la fase 2. Las pruebas de investigación evaluaron la seguridad y la eficacia, o la efectividad del tratamiento, de una infusión intravenosa única de un anticuerpo monoclonal llamado CIS43LS