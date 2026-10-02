Grandes donantes irrumpen en carrera al Senado de EEUU en Florida

El multimillonario Ken Griffin respalda al comité político que destinó cerca de $4,9 millones para reforzar a la senadora republicana y candidata Ashley Moody en Florida.

MIAMI. — Un comité político respaldado por el multimillonario Ken Griffin, fundador de la firma financiera Citadel y uno de los mayores donantes republicanos de Estados Unidos, inyectó cerca de $4.9 millones en publicidad contra la candidata demócrata Angie Nixon para favorecer a la senadora republicana Ashley Moody en Florida.

La cuantiosa inversión se produjo durante las últimas dos semanas en una contienda que los principales analistas todavía consideran ampliamente favorable para Moody, quien ocupa provisionalmente el escaño que dejó Marco Rubio para ocupar el cargo de secretario de Estado.

La inyección de capital de Stronger Safer Nation representa alrededor del 87% de los desembolsos registrados en esta elección. Su magnitud llama la atención porque los principales pronosticadores estadounidenses clasifican la carrera como “segura” o “sólida” para el Partido Republicano.

Florida entra en el tablero nacional

Los republicanos mantienen actualmente una mayoría de 53 escaños en el Senado frente a 47 de los demócratas y sus aliados, por lo que las elecciones legislativas del 3 de noviembre definirán el margen de maniobra del presidente Donald Trump durante la segunda mitad de su mandato.

En ese contexto, el desembolso en Florida refleja una estrategia más amplia de grandes donantes conservadores para proteger territorios que anteriormente no requerían inversiones tan elevadas.

Moody fue nombrada por el gobernador Ron DeSantis en enero de 2025, después de que Rubio abandonara el Senado para asumir funciones como encargado de la política exterior de EEUU. La elección especial determinará quién completará el período correspondiente a ese escaño.

Millones para respaldar a Moody

Stronger Safer Nation es un super PAC, un comité que puede recaudar y gastar cantidades ilimitadas en publicidad electoral, siempre que no coordine directamente sus actividades con los candidatos.

La organización recibió en mayo una contribución de $2,5 millones de Griffin. Otros $6,7 millones procedieron de un comité político estatal de Florida que cerró sus operaciones en marzo.

Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran que Stronger Safer Nation había recaudado unos $12 millones hasta finales de junio. El grupo fue creado específicamente para respaldar a Moody y no había destinado recursos a ninguna otra elección.

Nixon denuncia influencia millonaria

Nixon llegó a la elección general después de ganar inesperadamente las primarias demócratas frente a un rival con mayores recursos. Su campaña propone ampliar el acceso a la atención médica, aumentar el salario mínimo federal y reducir los costos de vivienda, alimentos, seguros y cuidado infantil.

Eunic Epstein-Ortiz, directora de su campaña, sostuvo que la entrada de dinero de grandes fortunas demuestra preocupación ante el crecimiento de un movimiento financiado desde las bases.

La republicana Moody continúa como favorita en un estado donde su partido ha ampliado considerablemente la ventaja electoral durante los últimos años.

Sin embargo, la inversión de casi $5 millones para atacar a su contrincante convierte una elección aparentemente previsible en otra señal de la batalla financiera y política por el control del Senado estadounidense.