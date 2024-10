Empresario cubanoamericano Frank del Río recibe Premio a la Excelencia en los Negocios

MIAMI .- La organización Facts About Cuban Exiles (FACE) tiene el placer de anunciar la celebración de su 23° Almuerzo Anual de Premios a la Excelencia el próximo 20 de noviembre de 2024. En el mismo, Frank del Río recibirá el Premio FACE a la Excelencia en los Negocios.

El expresidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings, también el fundador de Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, es uno de los cuatro galardonados en esta ocasión.

El evento se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el icónico restaurante Rusty Pelican, ubicado en Key Biscayne. FIU Casa Cuba y Murgado Automotive Group fungirán como patrocinadores de este importante acontecimiento, el cual reconocerá a influyentes cubanoamericanos por sus notables contribuciones al progreso de la comunidad de Miami.

En esta edición, los Premios a la Excelencia FACE 2024 rendirán homenaje a líderes visionarios que han destacado por su dedicación, innovación y el impacto trascendental que han generado en diversos sectores.

FACE es una organización sin fines de lucro que está comprometida a promover la rica herencia y las contribuciones positivas a EEUU por parte de los exiliados cubanos y de los cubanoamericanos.

A través del Almuerzo de los Premios a la Excelencia de FACE e iniciativas similares, FACE destaca a las personas cuyos esfuerzos defienden los valores de resiliencia, liderazgo y servicio, estableciendo un ejemplo inspirador para las generaciones futuras.

Frank Del Río: un visionario sobre olas

Líder de la industria de cruceros, Frank Del Río fue presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises desde 2015 hasta que anunció su retiro en 2023. Ayudó a Norwegian Cruise Line a refinar su estrategia, perfeccionar su enfoque en Freestyle Cruising y continuar su crecimiento. A Del Río le gustaba decir que él personalmente se enfocó en los itinerarios de los barcos de la compañía, entendiendo el papel crítico que jugaba en la experiencia del crucero.

Bajo su liderazgo, Norwegian refinó sus barcos y su presentación, y mejoró la experiencia del crucero en elementos clave que van desde la comida y la bebida hasta el entretenimiento. También se informa que los nietos de Del Río fueron la inspiración para uno de los servicios más populares de Norwegian. Preguntaron por qué un crucero no podía tener karts. Del Río desafió al equipo de la compañía, lo que resultó en la introducción de las primeras pistas de carreras con autos de carreras eléctricos en los barcos más nuevos de Norwegian.

Tanto Oceania como Regent Seven Sea Cruises también se beneficiaron de su visión y pasión por la decoración, el arte y la experiencia a bordo de los barcos de la compañía. Regent Seven Seas introdujo una serie de nuevos barcos, el último, Seven Seas Grandeur (55.250 toneladas brutas) anunciado como el crucero más lujoso del mundo.

Del Río supervisó la introducción de ocho nuevos cruceros desde 2015. Guió a la compañía a rendimientos y resultados financieros líderes en la industria y ahora la ha colocado firmemente en sus cimientos después de la pausa en las operaciones a partir de 2020 debido a la pandemia.

Premios a la Excelencia:

Aida Levitan, PhD. Premio FACE a la Excelencia en Liderazgo: La Dra. Levitan es Presidenta de ArtesMiami; Miembro y ex Presidenta del Consejo U.S. Century Bank y de FACE; y ex presidenta de la agencia de publicidad hispana número uno de EEUU.

Frank del Río. Premio FACE a la Excelencia en los Negocios: Expresidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings, el Sr. Del Río es también el fundador de Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

Jorge Pérez. Premio FACE al Emprendimiento: Presidente del Consejo y CEO de Related Group, el Sr. Pérez es un destacado filántropo y el homónimo del Pérez Art Museum Miami, debido a sus contribuciones transformadoras a las artes.

Sam Verdeja. Premio FACE a la Trayectoria de su Vida: Cofundador de FACE, autor y ejecutivo sénior del Miami Herald Publishing Co., el Sr. Verdeja ha dejado un importante legado en el periodismo y la defensa de la comunidad, el cual nos sigue inspirando.